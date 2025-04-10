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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    10 апреля 2025, 13:39 • Новости дня

    Российские войска освободили 4 кв. км у Каменского

    Российские подразделения продвинулись от Лобкового к Каменскому в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более четырех квадратных километров территории вблизи села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, продвигаясь от Лобкового, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские подразделения освободили более 4 кв. км в районе села Каменское в Запорожской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что продвижение произошло на степногорском направлении. Основное движение произошло от населенного пункта Лобковое к Каменскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска прорвали оборону на Запорожском фронте. Сообщалось, что Запорожское направление вышло из статического состояния. Российские силы успешно атаковали позиции противника на этом направлении, что не позволило врагу принимать решения.

    10 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область

    ВСУ попытались оставить позиции в Горнале и Олешне, но их обстреливали заградотряды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдельные группы ВСУ стремятся покинуть свои позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую область, несмотря на наличие украинских заградотрядов, применяющих артиллерию и БПЛА против отступающих.

    Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки самовольно покинуть свои позиции в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, чтобы перебраться в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российских силовых структур.

    По словам источника агентства, российские бойцы продолжают вести операции по освобождению указанных населенных пунктов. Некоторые группы украинских военных пытаются отступить, но встречают сопротивление со стороны собственных же заградительных отрядов.

    Украинские заградотряды, как уточняется, используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обстрела отступающих солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Сообщалось, что ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Также ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

    Российские системы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом и тремя областями

    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских дронов в четырех регионах России, включая Крым, Брянскую, Калужскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Республики Крым и один – над Курской областью.

    Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

    Фрагменты украинских беспилотников обнаружили в нескольких районах Краснодарского края.

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    ВСУ не оставляют попыток прорваться штурмовыми группами на территорию Краснояружского района. «Северяне» вскрывают перемещение противника и уничтожают оккупантов на границе и в пунктах временной дислокации на территории Сумской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Украинские формирования трижды пытались прорваться через госграницу на направлении Поповки, однако перемещения противника были вскрыты воздушной разведкой, штурмовые группы ВСУ были уничтожены.

    Как отметили в российской группировке войск, отличительной особенностью стало формирование командованием ВСУ штурмовых групп из 10-15 человек, поскольку в предыдущие дни противник пытался скрытно просочиться, перебрасывая в район госграницы по два-три человека. Тем не менее увеличение численности привело лишь к росту потерь среди живой силы противника и снизило расход боеприпасов у российских артиллеристов.

    «На направлении Демидовки враг сосредоточил личный состав в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению живой силы противника было нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000. Враг понес существенные потери среди личного состава и техники», – отмечается в Telegram-канале.

    На российской территории продолжаются поиск и уничтожение оставшихся штурмовиков ВСУ. На этом направлении за минувшие сутки также было уничтожено восемь единиц вражеской техники.

    Между тем, «на Сумском направлении "северяне" завершают разгром врага в Суджанском приграничье, перемалывая десантно-штурмовые подразделения ВСУ и мотивированных неонацистов из теробороны», сообщили в группировке войск.

    Продолжается освобождение села Горналь и хутора Олешня. Причем отдельные группы противника пытались самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. Как уточнили российские военные, «украинские неонацисты с целью "стимулирования личного состава" убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА».

    Подразделения морских пехотинцев и мотострелков завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Гуево, фиксируя при этом местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации.

    При поддержке двух БТР М113 ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке.

    Общее продвижение группировки «Север» в Курской области составило свыше 3,7 тыс. метров.

    На этой неделе группировка «Север» уже сорвала очередную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

    Ранее сообщалось, что «северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

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    10 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    Донецкие изобретатели создали дроны-камикадзе из гироскутеров

    Донецкие изобретатели превратили гироскутеры в дроны-камикадзе для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Донецкие изобретатели, поддерживаемые «Народным фронтом», создали дрон из комплектующих гироскутеров для СВО, который способен перевозить грузы до 40 килограммов и может использоваться в качестве камикадзе, управляемый с дистанции до двух километров.

    Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дроны для СВО из запчастей гироскутеров, сообщает РИА «Новости». Эти устройства могут перевозить грузы до 40 килограммов, а также использоваться как камикадзе. Разработка представляет собой наземную радиоуправляемую тележку, приспособленную для доставки боеприпасов и продуктов питания.

    Военнослужащий с позывным «Волга» отметил, что дрон изготовлен в ответ на нужды передовой.

    Стоимость и простота использования делают дрон доступным решением: он управляется с помощью обычного FPV-пульта на расстоянии до 2 километров, но может преодолевать большие дистанции благодаря ретрансляторам. Компактные размеры дрона делают его незаметным для вражеских БПЛА, добавили в «Народном фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции на Украине. В 2024 году «Народный ВПК» вырос в настоящую силу, что позволило обеспечить значительные поставки для нужд армии. Также сообщалось, что в России идет разработка робота-андроида БРЧ-1 для участия в боевых действиях.

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    9 апреля 2025, 23:02 • Новости дня
    Нанесен удар по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске

    Подполье сообщило об ударе по зданию с 150 украинскими военными в Днепропетровске

    Tекст: Вера Басилая

    По административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Днепропетровске был нанесен удар по административному зданию, где размещались украинские военные. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что «зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек». Лебедев уточнил, что эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы, передает РИА «Новости»,

    Кроме того, Лебедев ранее информировал о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. Удары были нанесены по месту сборки и настройки беспилотных летательных аппаратов и предприятию, выпускающему детали для ракет реактивных систем залпового огня.

    Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Экипаж самолета Су-34 ВКС России успешно поразил пункт временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области.

    ВС России ударами РСЗО и «Солнцепека» уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра.

    Также ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.

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    10 апреля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ 28 раз за сутки обстреляли ДНР

    ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки, один мирный житель погиб, 12 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 28 раз обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, ранены 12, включая ребенка.

    Вооруженные силы Украины в течение последних суток 28 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения, среди которых был подросток 2012 года рождения.

    По информации управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в ходе обстрелов было зафиксировано 28 атак вооруженных формирований Украины. Эти нападения привели к повреждению пяти жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры в регионе.

    Всего по территории ДНР было выпущено 78 боеприпасов различного типа, что причиняет значительный ущерб мирному населению и инфраструктуре. Представители ДНР продолжают фиксировать и документировать факты подобных обстрелов для последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии.

    Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, нарушая российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.

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    10 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    Дроны «Гортензия 7» успешно применили в зоне спецоперации

    Дроны «Гортензия 7» с оптоволокном успешно применили в зоне спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны «Гортензия 7» с гибридной связью успешно прошли испытания в зоне спецоперации, обеспечивая большую дальность и мобильность в сравнении с традиционными оружейными системами.

    Как сообщает ТАСС, десятки оптоволоконных дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются в зоне специальной военной операции. Новые дроны обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Первая партия уже поставлена и получила положительные отзывы от военнослужащих.

    В конструкторском бюро «Гортензия» отметили, что дроны оснащены гибридной связью с возможностью автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом. Это позволяет дронам продолжать выполнение заданий даже при обрыве оптоволокна, а затем возвращаться для повторного использования.

    «Гортензия 7» отличается компактностью и предназначена для оперативных задач, обеспечивая быстрое развертывание за менее чем три минуты. Аппарат может работать на большей дальности, чем противотанковые управляемые ракеты, и позволяет пилоту оставаться в безопасности. Меньший размер и вес дрона облегчают его транспортировку группой из двух-трех человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону специальной военной операции были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом . «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу. Сообщалось, что в России разработан робот-андроид БРЧ-1, предназначенный для участия в боевых действиях.

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    10 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Минобороны заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в течение суток провели 11 атак на объекты российской энергетики, что привело к отключению высоковольтных линий и оставило без электроснабжения тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о 11 атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России в течение последних суток, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелов, что привело к перебоям в электроснабжении в разных регионах.

    В Луганской народной республике 9 апреля были атакованы высоковольтные линии 500 кВ и 110 кВ, что привело к отключению электроснабжения на Стахановском заводе ферросплавов и в других местах. В Донецкой народной республике в Горловке сброс боеприпаса с БПЛА также нарушил работу энергетической инфраструктуры.

    В Запорожской области и Херсонской области атаки БПЛА привели к обрыву проводов и повреждению трансформаторов, оставив без света мини-котельные и около 5 тыс. потребителей. В Курской области обстрелы ВСУ вызвали обрывы проводов, что привело к отключению более 600 потребителей.

    В Брянской области две атаки БПЛА по энергообъектам привели к отключению трансформаторных подстанций и перебоям в Севском районе. В Белгородской области были повреждены газопровод и электроподстанция после атак БПЛА.

    В Краснодарском крае также произошли перебои в электроэнергии из-за повреждений высоковольтной линии в результате атаки БПЛА.

    Ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Вооруженных сил Украины по объектам энергетики России.

    Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два артиллерийских орудия, два миномета, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Утром в среду стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    10 апреля 2025, 06:45 • Новости дня
    Пленный рассказал о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ принуждали молодых украинцев заключать военные контракты, обещая, что их не отправят на передовую, однако они сразу же получали боевые задачи, сообщил пленный украинский солдат Николай Чебанов.

    Как передает РИА «Новости», украинский военнослужащий Николай Чебанов рассказал, что ВСУ вынуждали 18-летних подписывать контракт вместо срочной службы. Чебанов, которому 19 лет и который родом из села Старо-Константиновка Одесской области, отметил, что хотел пройти срочную службу, чтобы затем иметь возможность выехать из Украины. Однако из-за военного положения ему отказали в этом праве.

    Он подчеркнул, что ему обещали службу в части и уверяли, что его не отправят на передовую. «Контракт и мобилизация», – такими словами описал Чебанов ситуацию. Однако после подписания контракта он узнал, что его направят на боевое задание.

    Чебанов добавил, что весь взвод был сформирован из 18-летних контрактников, которые поначалу отказывались идти на линию соприкосновения, не веря обещаниям командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли решение перебросить молодых бойцов на липцовское направление, чтобы усилить группировку ВСУ. Сообщалось, что украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры и различные бонусы для привлечения их в ряды армии. Помимо этого, на Украине также решили завлечь 18-летних в ВСУ при помощи заманчивых предложений, таких как подписка на Netflix на 185 лет.

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    10 апреля 2025, 07:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешных ударах «Ураганами» по тылам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» в курском приграничье круглосуточно атакуют тыловые районы ВСУ, используя высокую дальность и большую площадь поражения для нарушения путей снабжения противника, сообщили в Минобороны России.

    Высокая дальность и большая площадь поражения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» позволяют атаковать тыловые районы Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушая их пути снабжения, сообщает ТАСС. По данным Минобороны России, расчеты «Ураганов» работают в курском приграничье круглосуточно, нанося удары по выявленным целям после получения координат от беспилотной авиации и уточнения данных разведки.

    В этот раз с помощью комплексов БПЛА были вскрыты передвижения техники ВСУ с личным составом, направлявшиеся к линии боевого соприкосновения. После передачи информации на командный пункт артиллерии и получения точных координат от разведывательных подразделений, «Ураганы» нанесли удары осколочно-фугасными боеприпасами, нанося максимальный урон бронетехнике и живой силе противника.

    Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников предотвратили приближение подкреплений украинских националистов к населенному пункту, где подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося противника. Для предотвращения ответного огня со стороны противника после боевой стрельбы расчеты РСЗО оперативно меняют позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении.

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    10 апреля 2025, 08:21 • Новости дня
    ВСУ увеличили попытки отрезать поставки продуктов в Харьковскую область

    ВСУ увеличили попытки отрезать поставки продуктов и лекарств в Харьковскую область

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются отрезать поставки продовольствия и медикаментов мирным жителям, обстреливая гражданские автомобили и машины скорой помощи на освобожденной территории в Харьковской области, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская.

    По словам омбудсмена, Вооруженные силы Украины атакуют гражданские автомобили и машины скорой помощи в Харьковской области. Цель атак – отрезать мирных жителей от поставок продовольствия и медикаментов, передает ТАСС.

    Колесник-Лавинская подчеркнула, что ВСУ практически ежедневно нарушают нормы международного права, обстреливая жилые дома на освобожденной территории, где проживают гражданские лица. По ее словам, использование дронов-камикадзе для нападения на гражданские автомобили и машины скорой помощи является прямым нарушением Женевских конвенций.

    Она отметила, что такие действия формируют условия для голода и гуманитарной катастрофы, и назвала это сознательной террористической тактикой устрашения мирного населения. Этот подход, по ее мнению, является военным преступлением.

    Ранее в Харьковской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль с детьми, которые получили тяжелые ранения.

    До этого глава Харьковской администрации Виталий Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей с телами детей в Харьковской области после отступления ВСУ.

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    9 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Российские войска нанесли урон ВСУ на нескольких направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России нанесли значительный урон формированиям ВСУ на Белгородском, Харьковском и других направлениях, уничтожив несколько сотен военнослужащих и десятки единиц техники, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 120 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и полевую артиллерию, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении российские силы также нанесли серьезный урон, сократив численность противника на 120 военнослужащих и уничтожив технику, такую как полевые артиллерийские орудия и установки разминирования.

    Подразделения группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике ВСУ в ДНР и ЛНР, уничтожено более 200 украинских военнослужащих.

    Южная группировка продолжила наступление, уничтожив до 300 украинских солдат и значительное количество техники, включая бронированные машины и артиллерийские орудия.

    Группировка «Центр» захватила более выгодные рубежи, уничтожив 435 военнослужащих ВСУ и несколько бронетранспортеров американского производства.

    Группировка «Восток» нанесла удар по ВСУ в ДНР, уничтожив до 150 солдат и несколько единиц тяжелой техники, включая САУ Paladin. Группировка «Днепр» уничтожила более 90 военнослужащих ВСУ и технику в Херсонской и Запорожской областях.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» уничтожила живую силу и технику ВСУ, которые пытались прорваться в Белгородскую область, были поражены в том числе минометные позиции, которые украинские боевики пытались установить там.

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