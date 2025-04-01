На круглом столе в Москве обсудили советские и современные военные изобретения

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами выступили Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и Российское историческое общество, а в обсуждениях приняли участие известные деятели науки и политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перед началом дискуссии была открыта тематическая выставка, на которой присутствовал Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он отметил вклад инженеров и рабочих в годы войны, подчеркнув, что «каждый произведенный снаряд и танк приблизил победу». В экспозиции представлены архивные документы, экспонаты периода Великой Отечественной войны, а также современные разработки.

Нарышкин также подчеркнул, что научно-технологический потенциал Советского Союза сыграл решающую роль в войне и был залогом последующих успехов. Он отметил, что сегодня Россия, сталкиваясь с вызовами, повторяет этот опыт, улучшая характеристики вооружений и применяя инновации в гражданской сфере.

Зампредседателя комитета Госдумы Владимир Кононов подчеркнул, что за годы войны было внедрено 76 тысяч рационализаторских предложений. Среди ключевых изобретений – массовое производство ППШ-41, запуск антибиотиков и методы защиты от магнитных мин. Кононов отметил важность сохранения традиций инженерной школы в условиях санкций и новых вызовов.

Замминистра науки Константин Могилевский заявил о планах оцифровки архивов ВОИР. Эта работа, по его словам, станет фундаментом для будущих изобретений и музея. О значимости медицинских открытий военных лет рассказал Константин Пашков, упомянув поливакцину НИИСИ и другие достижения в области здравоохранения.