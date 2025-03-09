  • Новость часаМедведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Западе готовятся залить Россию деньгами
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области
    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 16:04 • Новости дня

    Скончался подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края

    Tекст: Дарья Григоренко

    В больнице Алтайского края скончался Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве Николая Онищенко, главы Завьяловского района, сообщили в СУ СК по региону.

    Следователи подтвердили смерть Анатолия Фенина: «Да, он скончался», – заявили они, передает ТАСС.

    Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что предполагаемый убийца руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко сейчас находится в сознании после попытки свести счеты с жизнью.

    Напомним, СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе. Источник отмечал, что подозреваемый – это глава МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.

    8 марта 2025, 19:00 • Новости дня
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции

    PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро

    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем миллиард евро, сообщила газета PravdaFrance.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем Milleis Banque, крупнейшего частного инвестиционного банка Франции, передает Ura.Ru со ссылкой на PravdaFrance.

    По информации французских изданий, сделка осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским, и оценивается более чем в миллиард евро.

    В публикации отмечается, что одна из компаний, участвующих в сделке, – Multicapital Corp, которая ранее фигурировала в документах, как Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, в которой работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эксперты предполагают, что приобретение банка может быть частью долгосрочных планов Зеленского. В случае возникновения серьезных политических или экономических проблем на Украине, наличие банка за границей может обеспечить ему финансовую стабильность и возможность переезда.

    Ранее в январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых Владимир Зеленский и другие лидеры стран.

    Американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Коментарии (37)
    8 марта 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде

    Политолог Корнилов объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Зеленского не будет на встрече с представителями США в Саудовской Аравии, потому что это не его уровень, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Во встрече 11 марта с представителями США будут участвовать глава офиса Андрей Ермак, а также министры обороны и иностранных дел Украины.

    «Зеленский не будет участвовать во встрече с представителями США в Саудовской Аравии, потому что это не его уровень. Насколько я понимаю, там не будет глав государств. Во время первого раунда переговоров в Саудовской Аравии наш глава государства тоже не участвовал. То есть присутствуют полномочные представители. Разговаривать с Марко Рубио и компанией от Украины едет довольно высокопоставленный состав», – считает политолог Владимир Корнилов. 

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    При этом Зеленский не будет 11 марта, во вторник, участвовать во встрече с представителями США. В состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а также замглавы офиса Павел Палиса.

    О том, что переговоры пройдут без Зеленского, первыми узнали американские СМИ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщал накануне, что представители Киева и Вашингтона намерены обсудить в Эр-Рияде вопросы урегулирования украинского конфликта.

    Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что помимо него во встрече примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

    Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым встречалась с американскими представителями 18 февраля. Встреча продлилась более четырех часов. Стороны обсудили восстановление всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 16:55 • Новости дня
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста

    Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте

    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной третьей атаке на Керченский мост, который заметил, что «Бог любит троицу». Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

    Мария Захарова отреагировала на угрозы, высказанные командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапой.

    В интервью Guardian он заявил, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции по атаке на Керченский мост, ссылаясь на поговорку «Бог любит троицу», передает РИА «Новости».

    В ответ на его слова Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что возможная атака на Крым будет рассматриваться как эскалация конфликта. Он призвал власти Украины учитывать, что такие действия приведут к «неизбежному возмездию» с применением любых видов оружия.

    Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы, используемые Киевом для атак на гражданские объекты, только усиливают убежденность в необходимости полного выполнения целей специальной военной операции. Российские власти осуждают подобные угрозы, рассматривая их как агрессивные действия, направленные против мирных жителей и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица допустил, что по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост.

    Коментарии (24)
    8 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве

    Золотой крест завалился на куполе церкви Киево-Печерской лавры в Киеве

    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    @ kyiv.dsns.gov.ua

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Киево-Печерской лавры в Киеве частично завалился золотой крест на храме, спасателям пришлось его демонтировать.

    Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что спасатели использовали автоколенчатый подъемник для демонтажа конструкции с купола храма, передает РИА «Новости».

    Завалившийся крест был снят, что позволило предотвратить возможные повреждения храма или травмы для посетителей.

    Сообщение о происшествии распространило агентство «РБК-Украина», подчеркнув, что оперативные действия спасателей помогли устранить потенциальную угрозу для исторического памятника.

    Церковь Всех Святых построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах и посвящена празднику Всех Святых, который традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Троицы.

    Накануне стало известно, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу.

    В феврале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви.

    Ранее провокатор в Киево-Печерской лавре попытался сорвать богослужение митрополита Онуфрия.

    Коментарии (17)
    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

    Коментарии (9)
    9 марта 2025, 08:26 • Новости дня
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве

    Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

    Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА «Новости». Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

    Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом «секретно».

    Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Коментарии (12)
    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Коментарии (19)
    9 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области

    Corriere della Sera: Российская армия вытесняет ВСУ, занимая территории под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий, пишет Corriere della Sera.

    Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Россиянам удалось вернуть контроль над примерно двумя третями территории, на которой находились украинские силы. Данная территория составляет порядка 1,2 тыс. квадратных километров.

    В статье Corriere della Sera подчеркивается, что отступление ВСУ началось после решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Итальянская газета утверждает, что украинские силы уже потеряли около двух третей российской территории, которую они заняли с 6 августа 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (12)
    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

    Коментарии (6)
    8 марта 2025, 21:23 • Новости дня
    Появилось видео позиций ВСУ в Судже под ударами ВКС России

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовано видео, на котором видны позиции ВСУ в Судже, подвергшиеся ударам ВКС России. Военкор отметил, что «весь город в дыму» из-за интенсивных атак российских войск на врага, пишет «Российская газета».

    В субботу стало известно о начале масштабной операции по освобождению Суджи российскими военными. Наступление ведут десантники из района Махновки, спецназ «Ахмат» – со стороны Мартыновки, 30-й мотострелковый полк – со стороны Черкасского Поречного. Также часть подразделений атакует со стороны Русской Конопельки, а другие штурмуют Малую Локню.

    Ранее российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области в районе Гуево, создавая угрозу окружения для ВСУ в районе Суджи.

    Военные корреспонденты сообщили, что ВСУ оказались под угрозой окружения из-за прорыва фронта. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к отходу из Черкасского Поречного в Курской области.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (4)
    9 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

    Военные 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР

    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области после отказа командования эвакуировать окруженных.

    Группа военнослужащих ВСУ, служащих в 23-й механизированной бригаде, оказалась в плену у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС. Военные, в том числе офицер, сдались после окружения.

    По словам пленных, командование не смогло организовать их эвакуацию, что и привело к сдаче. В настоящий момент захваченные находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север». Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава ВСУ под Харьковом. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией

    Китай и Россия обсудили оптимизацию визового режима для облегчения поездок граждан

    Tекст: Максим Попов

    Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан, заявил временный поверенный в делах Китая в России Чжан Вэй.

    Чжан Вэй отметил, что цель этого шага – сделать поездки более удобными для граждан обеих стран и способствовать более частым встречам и обменам, передает ТАСС.

    «Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, сейчас между странами действует соглашение об облегчении поездок граждан 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований для специальных административных районов Китая, таких как Гонконг и Макао.

    В 2023 году также было возобновлено двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство Болгарии исключило ужесточение виз для россиян из-за Шенгена.

    Коментарии (9)
    9 марта 2025, 02:33 • Новости дня
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России

    США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций

    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США наложили вето на предложение Канады о создании структуры для обнаружения российского «теневого флота» перед встречей глав МИД G7, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

    По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.

    США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.

    Коментарии (8)
    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    Главное
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    Появились предполагаемые кадры российских военных в газовой трубе в Судже
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    Ветеран СВО рассказал о своих выводах из допросов боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды»
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области
    Россиянин Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      0 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      26 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

      33 комментария
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............