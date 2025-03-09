Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Скончался подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края
В больнице Алтайского края скончался Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве Николая Онищенко, главы Завьяловского района, сообщили в СУ СК по региону.
Следователи подтвердили смерть Анатолия Фенина: «Да, он скончался», – заявили они, передает ТАСС.
Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что предполагаемый убийца руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко сейчас находится в сознании после попытки свести счеты с жизнью.
Напомним, СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе. Источник отмечал, что подозреваемый – это глава МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.