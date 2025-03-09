Ночью ПВО России сбили 88 украинских дронов

Российские ПВО уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской и другими областями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта. Наибольшее количество дронов, а именно 52, было сбито над территорией Белгородской области.

Кроме того, 13 беспилотников были уничтожены над Липецкой областью, девять над Ростовской областью, восемь над Воронежской областью. Также по три беспилотника были сбиты над Астраханской областью и по одному – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Минобороны России отметило, что все действия по перехвату и уничтожению дронов были выполнены дежурными средствами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, а также ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области. Помимо этого, ранее ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.