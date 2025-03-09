Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.23 комментария
Ночью ПВО России сбили 88 украинских дронов
Российские ПВО уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской и другими областями
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 88 украинских беспилотников, большинство из которых были перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта. Наибольшее количество дронов, а именно 52, было сбито над территорией Белгородской области.
Кроме того, 13 беспилотников были уничтожены над Липецкой областью, девять над Ростовской областью, восемь над Воронежской областью. Также по три беспилотника были сбиты над Астраханской областью и по одному – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
Минобороны России отметило, что все действия по перехвату и уничтожению дронов были выполнены дежурными средствами ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, а также ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области. Помимо этого, ранее ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.