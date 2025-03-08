На Урале установили мать новорожденного, оставленного на морозе

Правоохранители нашли мать новорожденного из Нижнего Тагила по ДНК-совпадению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы на Урале, сообщает РИА «Новости», по результатам ДНК-теста установили личность матери новорожденного, оставленного на скамейке в мороз в Нижнем Тагиле. Женщина дала признательные показания и призналась, что родила ребенка и решила избавиться от него, оставив на улице.

Местный житель обнаружил ребенка, завернутого в одеяло, на улице Красноармейской и вызвал скорую помощь. Мальчика доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением. По данным МВД и СК, с момента рождения мальчика прошло не более суток, и следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи-криминалисты взяли образец буккального эпителия у младенца для установления генотипа, который был сопоставлен с геномной базой МВД. Результаты показали совпадение с ДНК-профилем 36-летней жительницы Нижнего Тагила, ранее судимой. Женщина признала, что оставила новорожденного на улице, опасаясь трудностей по уходу за ним.

Подозреваемая имеет судимости, в том числе за причинение смерти по неосторожности, и была лишена родительских прав на шестерых детей. Она родила мальчика вне медицинского учреждения и несколько часов решала, что с ним делать. В итоге завернула его в одеяло и оставила на скамейке. Отец новорожденного также был установлен и опрошен следствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге следователи нашли тело младенца в захламленной квартире, где также находились еще несколько детей в антисанитарных условиях. В Нижнем Новгороде мать оставила младенца на снегу и сняла видео.