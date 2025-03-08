Вулин заявил о попытке столкнуть Сербию с Россией через протесты

Вулин: Протесты в Сербии направлены на смену власти и ухудшение отношений с Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, протесты в Сербии организованы с целью смены власти и ухудшения отношений страны с Россией, передает РИА «Новости».

Вулин добавил, что протесты лишены социальной подоплеки и представляют собой цветную революцию, целью которой является не улучшение материального положения граждан, а свержение действующего правительства.

Он также отметил, что Запад стремится установить в Сербии правительство, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».

Протесты в Сербии начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале Нови-Сада, в результате которого погибли 15 человек. Студенты и сторонники оппозиции активно блокировали работу учебных заведений и перекрывали дороги. Среди их требований – публикация документации о реконструкции вокзала и наказание виновных в трагедии.

Власти постепенно выполняют требования протестующих: в открытый доступ выложены документы по реконструкции вокзала, ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в центре Белграда, где проходили массовые протесты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде сторонники оппозиции устроили потасовку у здания Скупщины, пытаясь сорвать заседание. Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.