На фоне массовых протестов в Сербии напали на министра культуры

На министра культуры Сербии Селаковича напали на фоне массовых протестов в стране

Tекст: Антон Антонов

В пятницу в крупных городах Сербии прошли массовые акции протеста. Учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции вышли на улицы Белграда, Нови-Сада, Ниша и других городов. Новые протесты запланированы на 8 и 15 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вечерне новости».



«Напали вечером и на министра Селаковича», – рассказал Вучич, призвав граждан к сохранению мира, отметив, что нападение не решает никаких проблем и лишь демонстрирует отношение нападавших к демократии в стране.

Как сообщает портал, министра, который разговаривал на улице по телефону, преследовал мужчина высокого роста, около 190 см. Он оскорблял Селаковича, а затем «после спора» ударил его «кулаком под левый глаз», вызвав кровотечение. Нападавший после этого скрылся. Портал также сообщает, что мужчина угрожал «посадить на кол» всех членов правящей Сербской прогрессивной партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде сторонники оппозиции устроили потасовку у здания Скупщины, пытаясь сорвать заседание. Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.