Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Протестующие устроили потасовку у Скупщины Белграда
Сторонники оппозиции в Белграде сорвали заседание Скупщины, устроив потасовку
В Белграде сторонники оппозиции устроили потасовку у здания Скупщины (представительного органа), пытаясь сорвать заседание, но благодаря вмешательству полиции ситуация была стабилизирована.
Протестующие сторонники оппозиции в Белграде устроили потасовку у входа в здание Скупщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент, когда представители Скупщины собирались рассматривать несколько инфраструктурных инициатив, вызвавших недовольство оппозиции. Одна из инициатив касалась расторжения договоров с коммерческими перевозчиками и строительства круговой развязки.
Несколько десятков протестующих собрались у здания Скупщины, возмущенные планами властей, и попытались убрать металлическое ограждение, установленное частным агентством безопасности. Это привело к стычке с сотрудниками службы безопасности, которые пытались защитить вход в здание. В ходе стычки на сотрудников распылили аэрозоль и закидали красной краской, после чего ограждение было убрано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за независимой политики страны за последние десять лет из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что введение санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в период усиления протестов в стране может привести к росту недовольства среди населения.
Ситуация вышла из-под контроля, и на место происшествия прибыла полиция со щитами, выставив кордон вокруг здания, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки. Внутри здания Скупщины депутаты от оппозиции пытались сорвать утверждение повестки заседания, развернув национальные флаги и включая гимн. Однако правящей коалиции удалось утвердить повестку и начать заседание.