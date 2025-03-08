В Госдуме рассказали о героизме российских женщин в ходе СВО

Депутат Бутина: На фронте многие женщины демонстрируют героизм и отвагу

Tекст: Андрей Резчиков

«Международный женский день – один из самых добрых праздников. Я в очередной раз убедилась в этом, когда мне начали поступать поздравления, в том числе в ходе прямого эфира на телевидении. Поэтому могу сказать, что наши мужчины самые лучшие, они помнят о том, что есть хрупкое, но крепкое женское плечо, которое всегда готово поддержать их», – отметила Мария Бутина, член думского комитета по международным делам.

По ее словам, у женщин важная и ответственная роль в обществе. «Невозможно переоценить вклад женщин и матерей в воспитание следующих поколений. И для меня образцом женщины всегда была, есть и будет моя замечательная мама Ирина Владимировна Бутина, которая воспитала во мне и моей сестре вот эту истинную женскую сущность, включающую в себя огромное количество нюансов. Но первое и самое главное – это доброта и любовь, забота о своей семье. Семья для нас – это очень ценное и самое главное», – поделилась собеседница.

Также поддержка со стороны женщин играет важную роль для победы мужчин на фронте, подчеркивает депутат: «Здесь я хочу отметить кировский «Комитет семей воинов Отечества», с которым я имею честь сотрудничать очень длительное время. Я знаю, как много они делают для фронта. Это и отправка гуманитарной помощи, это и маскировочные сети, которые плетут девочки. У них золотые руки. А с какой любовью мы собираем посылочки на фронт. Это является, по словам наших бойцов, большой поддержкой».

По ее словам, на фронте многие женщины тоже демонстрируют героизм и отвагу. «Мы знаем немало женщин-героев, участниц специальной военной операции. Это, конечно же, медики и волонтеры. Женщины – это надежный тыл. Наши бойцы всегда знают, что их любят, ждут, и дома все в порядке. А надежный тыл, как известно, это основа победы», – отметила Бутина.

В субботу отмечается праздник 8 Марта – Международный женский день. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» тоже поздравил женщин России с 8 Марта, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».