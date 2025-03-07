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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим готовности в Ростовской области ввели из-за угрозы взрывов и пожаров
На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных опасностью взрывов и последующих пожаров, с усиленными мерами информирования населения.
Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона, сообщает ТАСС.
Согласно распоряжению, особый режим будет действовать с 6 марта 2025 года до особого распоряжения. За предупреждение чрезвычайных ситуаций назначен ответственный замгубернатора Сергей Бодряков. В рамках режима рекомендовано организовать дежурство ответственных лиц из числа руководства органов местного самоуправления.
Департаменту по предупреждению и ликвидации ЧС поручено разработать порядок информирования населения в случае угрозы воздушных атак. Власти также намерены обеспечить готовность пунктов временного размещения и предоставить доступ в укрытия в многоквартирных домах.
Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале отметил, что работа системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности получила множество нареканий из-за опозданий в уведомлениях. «Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Усиливаем меры информирования. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России», – заявил Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что в Усть-Донецком районе Ростовской области ночью системы ПВО отразили атаку БПЛА, разрушений и пострадавших нет.