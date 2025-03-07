LiveScience: В Долине Смерти появилось не высыхающее шесть месяцев озеро

Tекст: Александра Юдина

В одной из самых засушливых пустынь Северной Америки, Долине Смерти, появилось временное озеро, которое не исчезает уже более шести месяцев, передает RT.

Это явление стало рекордным за всю историю наблюдений в этом регионе. Озеро образовалось в результате мощных штормов и достигло размеров 10 на 5 км, а глубина в некоторых местах составляет до метра.

Рейнджер Долины Смерти Эбби Уайнс в официальном заявлении Службы национальных парков отметила: «Большинство из нас думали, что озеро исчезнет к октябрю. Мы были шокированы, увидев его спустя почти шесть месяцев».

Кроме того, недавно в регионе прошел ливень, который, как предполагается, позволит водоему сохраняться еще несколько месяцев.

Обычно такие временные водоемы высыхают в течение нескольких недель после появления, что делает текущее явление уникальным.

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