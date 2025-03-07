Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
В Долине Смерти появилось не высыхающее шесть месяцев озеро
LiveScience: В Долине Смерти появилось не высыхающее шесть месяцев озеро
В одной из самых засушливых пустынь Северной Америки, Долине Смерти, появилось временное озеро размером 10 на 5 км, которое не высыхает уже более полугода, сообщается на портале LiveScience.
В одной из самых засушливых пустынь Северной Америки, Долине Смерти, появилось временное озеро, которое не исчезает уже более шести месяцев, передает RT.
Это явление стало рекордным за всю историю наблюдений в этом регионе. Озеро образовалось в результате мощных штормов и достигло размеров 10 на 5 км, а глубина в некоторых местах составляет до метра.
Рейнджер Долины Смерти Эбби Уайнс в официальном заявлении Службы национальных парков отметила: «Большинство из нас думали, что озеро исчезнет к октябрю. Мы были шокированы, увидев его спустя почти шесть месяцев».
Кроме того, недавно в регионе прошел ливень, который, как предполагается, позволит водоему сохраняться еще несколько месяцев.
Обычно такие временные водоемы высыхают в течение нескольких недель после появления, что делает текущее явление уникальным.
Ранее на мексиканском побережье Тихого океана обнаружили редкого сельдяного короля, которого местные жители считают предвестником природных катастроф, связывая его появление с трагическими событиями, такими как землетрясения на Филиппинах и в Японии.