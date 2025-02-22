На мексиканском побережье нашли «предвестника Судного дня»

На берегу Мексики выбросилась редкая ремень-рыба

Tекст: Александра Юдина

Очевидцы на мексиканском побережье Тихого океана стали свидетелями необычного явления – на берег выбросилась редкая рыба «сельдяной король», или «рыба Судного дня», передает РИА «Новости».

Рыба обладает лентовидным телом и может достигать длины 11 метров. Местные жители связывают ее появление с возможными природными катаклизмами, так как сельдяной король считается предвестником подобных событий.

Сельдяной король, также известный как ремень-рыба, живет в глубоких водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Напомним, в 2019 году к берегам России впервые приплыла «предсказывающая цунами рыба».