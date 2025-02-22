События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
На мексиканском побережье нашли «предвестника Судного дня»
На берегу Мексики выбросилась редкая ремень-рыба
На мексиканском побережье Тихого океана обнаружили редкого сельдяного короля, которого местные жители считают предвестником природных катастроф, связывая его появление с трагическими событиями, такими как землетрясения на Филиппинах и в Японии.
Очевидцы на мексиканском побережье Тихого океана стали свидетелями необычного явления – на берег выбросилась редкая рыба «сельдяной король», или «рыба Судного дня», передает РИА «Новости».
Рыба обладает лентовидным телом и может достигать длины 11 метров. Местные жители связывают ее появление с возможными природными катаклизмами, так как сельдяной король считается предвестником подобных событий.
Сельдяной король, также известный как ремень-рыба, живет в глубоких водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Напомним, в 2019 году к берегам России впервые приплыла «предсказывающая цунами рыба».