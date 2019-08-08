К берегам России впервые приплыла «предсказывающая цунами рыба»

Жители Приморья впервые обнаружили на побережье редкий вид рыбы – сельдяного короля.

Жительница Приморья Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать рыбу, рассказала, что нашли «короля» 5 августа в бухте Паллада, передает РИА «Новости».

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», – сказала женщина, отметив, что рыбу позже отпустили в море.

По словам ученых, ранее сельдяного короля или ремень-рыбу в России не встречали. Рыба встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Свое название она получила из-за «короны» на голове из лучей спинного плавника. По легенде, ремень-рыба предсказывает землетрясения и цунами.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков отрицает легенду с рыбой-предвестником, тем не менее подтверждает, что встреча с сельдяным королем – первая в России.

«За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации», – отметил он.

По его словам, связь рыбы с стихийными бедствиями никто пока не зафиксировал. Ранее рыба была найдена у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, «но это больше совпадение».

Ранее в крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.