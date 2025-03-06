Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Суд запретил Telegram-канал Зыгаря в России
Ленинский районный суд Смоленска запретил Telegram-канал Михаила Зыгаря*, признанного иноагентом, за распространение информации, дискредитирующей Вооруженные силы России и специальную военную операцию.
Ленинский райсуд Смоленска вынес решение о запрете на территории России Telegram-канала писателя Михаила Зыгаря*, признанного иноагентом. Основанием для такого решения стало содержание канала, которое, по мнению суда, формирует ложное представление о Вооруженных силах России и дискредитирует специальную военную операцию, сообщает ТАСС.
В решении суда отмечено: «Содержащаяся в данном телеграм-канале информация формирует ложное представление о Вооруженных силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине». Суд постановил признать информацию, размещенную в Telegram-канале «Да. Зыгарь», запрещенной к распространению на территории России.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря, признанного иноагентом в России и объявленного в международный розыск по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Басманный суд также вынес заочный приговор Михаилу Зыгарю по делу о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил.
Осенью прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобу Михаила Зыгаря о якобы незаконном включении его в реестр иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом