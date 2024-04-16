Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Журналиста Зыгаря заочно арестовали за распространение фейков о ВС России
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела о публичном распространении ложной информации о ВС России, сообщили в суде.
Как говорится в сообщении, постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Зыгаря*, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды, передает ТАСС.
Санкция вменяемой Зыгарю статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее иностранного агента Михаила Зыгаря* объявили в розыск.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом