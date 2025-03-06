Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину

В Баку обвиняемый в убийстве актера Ткача частично признал вину

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу об убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены. Обвиняемый Ислам Хадыев частично признал свою вину, заявив, что действительно убил Ткача и его супругу, однако отверг обвинения в ограблении, передает РИА «Новости».

22 октября 2024 года МВД Азербайджана сообщило о жестоком убийстве актера и его жены в их квартире в Баку. По горячим следам полиция задержала Ислама Хадыева, который, как отмечается в обвинительном акте, помимо убийства, похитил 500 манатов из дома погибших.

На суде прокурор зачитал обвинительный акт, после чего судья Азер Тагиев спросил у обвиняемого, признает ли он свою вину. Хадыев подтвердил свою причастность к убийству, однако отрицал кражу денег. В обвинительном акте указано, что ограбление произошло после убийства, совершенного с особой жестокостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Баку убили бывшего актера русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жену. Следствие установило, что мотивом убийства стал долг. Также сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наладить взаимодействие с азербайджанскими коллегами в расследовании этого дела.