Инспектора МЧС осудили по делу о гибели 23 человек на пожаре в Кемерово

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд также лишил его права занимать государственные должности на четыре года. Плету предстоит выплатить компенсации потерпевшим и хозяйке приюта на сумму 2,6 млн рублей, передает ТАСС.

В своем последнем слове на суде Плет отверг обвинения и просил признать его невиновным, заявив, что действовал в рамках закона. Он пояснил, что якобы не имел права проводить проверки в жилом доме, где размещался приют, и здание не было прикреплено к нему как к инспектору. Плет планирует обжаловать приговор.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин ранее утвердил обвинительное заключение против Плета. Следствие утверждает, что в феврале 2022 года инспектор выявил нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не принял мер по закрытию учреждения.

В 2022 году организатор социального приюта в Кемерово Андрей Смирнов полностью признал вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.