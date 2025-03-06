Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
Маск обвинил европейских лидеров в стремлении к вечной войне
Маск заявил, что европейские лидеры хотят вечной войны на Украине
Предприниматель Илон Маск обвинил европейских лидеров в стремлении к вечной войне, ссылаясь на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что мир для Украины хуже войны.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) лидеры многих европейских стран «хотят вечной войны».
Маск подчеркнул, что из-за этой позиции многие родители на Украине остаются без сыновей, а дети – без отцов. Он заявил, что, если следовать логике европейских лидеров, конфликт на Украине никогда не закончится.
Он сопроводил запись видео и цитатой премьер-министра Дании, которая заявила, что мир для Украины хуже войны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Дании и задала вопрос о здравомыслии.