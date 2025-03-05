Путин заявил о навязанном России конфликте на Украине

Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и призвал МВД действовать

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в условиях текущей специальной военной операции и связанных с ней угроз правоохранительные органы должны адаптировать свою деятельность, передает ТАСС.

Путин заявил: «В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено – МВД – всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации».

Он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в стране в свете сложившейся обстановки, отмечая, что это требует от МВД корректировки подходов и методов работы.

Ранее на коллегии ФСБ Путин отмечал, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – результат мужества и стойкости Вооруженных сил России.