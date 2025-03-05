Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин заявил о навязанном России конфликте на Украине
Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и призвал МВД действовать
Президент России Владимир Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и подчеркнул важность пересмотра деятельности МВД в свете текущих угроз.
Он отметил, что в условиях текущей специальной военной операции и связанных с ней угроз правоохранительные органы должны адаптировать свою деятельность, передает ТАСС.
Путин заявил: «В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено – МВД – всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации».
Он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в стране в свете сложившейся обстановки, отмечая, что это требует от МВД корректировки подходов и методов работы.
Ранее на коллегии ФСБ Путин отмечал, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – результат мужества и стойкости Вооруженных сил России.