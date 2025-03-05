Путин потребовал жестко реагировать на экстремизм

Путин призвал МВД жестко бороться с экстремизмом и защитить молодежь от преступности

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел с требованием оперативной и жесткой реакции на проявления экстремизма и религиозного радикализма в стране, передает ТАСС.

Выступая на коллегии МВД, Путин подчеркнул, что такие проявления представляют угрозу национальному единству и территориальной целостности России. Он отметил, что борьба с экстремизмом остается важной задачей для ведомства. «Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления», – заявил президент.



Путин также поручил усилить защиту молодежи от вовлечения в преступную деятельность. Он отметил, что это касается не только традиционных форм преступности, но и таких современных угроз, как наркобизнес и киберпреступность. Глава государства подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы оградить молодых людей от криминальных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается. Он также поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и из других недружественных стран.

