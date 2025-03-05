WSJ: Сделки по ресурсам не гарантируют возобновления помощи Украине

WSJ: Сделка по украинским ресурсам не гарантирует возобновление военной помощи США

Tекст: Вера Басилая

Высокопоставленные американские чиновники заявили газете, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом по поводу украинских полезных ископаемых может оказаться недостаточным условием для возобновления военной помощи США Украине, передает ТАСС.

Они выражают сомнение, что даже заявление Владимира Зеленского о готовности подписать соответствующее соглашение сможет убедить президента США возобновить поставки вооружений и военной техники.

Анонимные источники издания подчеркивают, что пауза в оказании военной помощи продлится до тех пор, пока президент США не будет уверен в поддержке Зеленским мирных переговоров с Россией. Они отмечают, что помощь была приостановлена именно с целью показать серьезность намерений американской администрации по вопросу установления мира на Украине.

Ранее представитель Пентагона заявил, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине.

По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.

Накануне Трамп сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США.