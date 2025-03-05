Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Обманувшего банкомат на 5 тыс. рублей оштрафовали на 200 тыс. рублей
В Петербурге к реальному сроку заключения приговорили мужчину, обманувшему банкомат на 5 тыс. рублей, ему также предстоит выплатить крупный штраф, сообщили в прокуратуре города.
Обвиняемый Юрий Козяр в июле 2024 года вставил в банкомат карту, ввел пин-код, выбрал операцию по внесению наличных, а когда устройство было готово принять средства, положил туда бумажный чек, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Это вызвало сбой, и Козяр зачислил себе 5 тыс. рублей, которые через некоторое время обналичил. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии особого режима и штрафу в 200 тыс. рублей.
До этого в Москве мужчину задержали после того, как он вскрыл банкомат с помощью металлической трубы.