Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Суд арестовал активы компании «Вектор Рейл» по иску Генпрокуратуры
Генпрокуратура добилась ареста активов «СГ-Транс» и «Вектор Рейл» на 30 млрд рублей
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и арестовал активы компаний «Вектор Рейл» и «СГ-Транс» в связи с подозрениями в коррупции, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и «СГ-Транс» по иску Генпрокуратуры, передает РБК.
Судебное решение связано с расследованием о незаконном выводе 30,1 млрд рублей из РЖД бизнесменами Алексеем Тайчером, Салманом Бабаевым и его сыновьями.
Генпрокуратура требует взыскать указанную сумму с ответчиков как имущество, полученное коррупционным путем.
Средства должны поступить в доход государства. В материалах дела указывается, что Тайчер и Бабаев использовали свои высокие должности в компании для вывода средств.
По данным Генпрокуратуры, ответчики также пытались легализовать нелегально полученные активы, передавая их другим лицам. Действия бизнесменов были возможны благодаря их высокому положению в РЖД.
В декабре прошлого года адвокаты бывшего совладельца «Трансфин-М» и «СГ-транс» Тайчера, обвиняемого в хищении 710 млн рублей, предложили освобождение под залог в 725 млн рублей.