Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

Tекст: Александра Юдина

Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.