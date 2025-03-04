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    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    33 комментария
    4 марта 2025, 07:29 • Новости дня

    СМИ: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Turkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз будет вынужден наладить сотрудничество с Россией после прекращения боевых действий на Украине, заявил турецкой газете профессор международных отношений Гусейн Багчи.

    По данным издания, ЕС начнет усваивать уроки от президента США Дональда Трампа, вынуждая Европу к сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Багчи считает, что Украина нуждается в американской поддержке, чтобы продолжать конфликт.

    Он предполагает, что новое германское правительство, которое, вероятно, будет сформировано к апрелю, не сможет отправить оружие на Украину.

    Профессор также отмечает, что Британия, играя роль посредника между США и Европой, проявляет осторожность и избегает противодействия Вашингтону. Франция, обладающая ядерным оружием, также стремится его сохранить.

    «Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон», – резюмирует Багчи, добавляя, что Европе придется сотрудничать с Россией после перемирия.

    Ранее представитель Белого дома Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    3 марта 2025, 16:39 • Новости дня
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    @ Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.

    Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.

    «Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.

    Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.

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    3 марта 2025, 17:07 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины
    Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области были эвакуированы с Украины в Россию благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничеству Белоруссии.

    Среди эвакуированных в основном пожилые люди, а также четверо детей, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Многие из них нуждаются в медицинской помощи из-за тяжелых травм и болезней.

    Для обеспечения немедленной транспортировки нуждающихся в медицинской помощи в больницы Курска было организовано десять машин скорой помощи, добавила омбудсмен.

    На протяжении всей операции эвакуированные имели постоянную связь с родственниками, а также получали помощь в сборе документов и улаживании формальностей, сообщила Москалькова. Параллельно велись переговоры с украинской стороной для решения гуманитарного вопроса.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины.

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    3 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    ЕК: «Северный поток – 2» не отвечает интересам и нуждам Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз сохраняет прежнюю позицию по «Северному потоку – 2», считая проект несоответствующим своим интересам, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Итконен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила неизменность позиции Евросоюза по проекту «Северный поток – 2», передает ТАСС. Она подчеркнула, что проект не отвечает интересам ЕС, так как не способствует диверсификации энергетических источников.

    «Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: «Северный поток» – это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», – заявила Итконен.

    Немецкая газета Bild сообщала о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ. Кремль отказался комментировать слухи о переговорах по «Северному потоку – 2».

    Издание Financial Times писало, что оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США.

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    3 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинения Лепсу за поддержку СВО
    СБУ заочно предъявила обвинения Лепсу за поддержку СВО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.

    СБУ в Telegram-канале сообщила, что заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу, передает РИА «Новости». Лепс обвиняется в поддержке российской военной операции на Украине.

    В частности, СБУ указывает на обещание Лепса выплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины. Кроме того, сообщается, что певец неоднократно передавал гуманитарную помощь российским военным. Эта помощь включала в себя бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания.

    Ранее СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера Виталия Гогунского и создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова.

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    3 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков: Изъятие замороженных активов России повлечет последствия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления об изъятии российских замороженных активов противозаконны, подобные действия повлекут за собой последствия, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявлений насчет изъятия замороженных активов России для финансирования киевского режима все больше, в меньшинстве те, кто призывают одуматься, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Подобные действия не могут остаться без последствий очень серьезных. Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и если будут попытки реализации, то они будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», – подчеркнул он.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в ходе встречи по Украине в Лондоне страны не выработали общего мнения об использовании замороженных российских активов.

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    3 марта 2025, 09:28 • Новости дня
    ЕС потребовал от Брюсселя план по финансированию обороны

    Politico: Страны ЕС потребовали план от Брюсселя для дополнительного финансирования обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что страны ЕС призывают Еврокомиссию предложить новые источники финансирования, учитывая региональные потребности на фоне опасений сокращения военной помощи от США, передает ТАСС.

    На встрече 6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит комплексный план перевооружения Европы. План включает в себя положения о смягчении правил расходов в ЕС, что позволит странам выводить военные расходы за пределы строго контролируемых лимитов бюджетного дефицита. Это, по мнению чиновников, может усилить влияние Брюсселя на национальные правительства.

    Тем не менее, многие в ЕС обеспокоены, что Еврокомиссия может использовать текущую ситуацию для расширения своих полномочий. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что вопросы обороны остаются преимущественно национальной ответственностью.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен на встрече в Лондоне подчеркнула, что ЕС и НАТО должны превратить Украину в стального дикобраза и призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы, а также к запуску новой гонки обычных вооружений.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх.

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    3 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья

    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья из-за высоких ставок ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок.

    Путин выразил мнение, что рынок жилья может ожидать небольшое сжатие из-за высоких ипотечных ставок, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что сжатие должно быть минимальным, чтобы не пришлось впоследствии предпринимать меры по восстановлению отрасли.

    Минниханов в свою очередь рассказал о текущих показателях ввода жилья в Татарстане. По его словам, в советское время в регионе вводилось до 1,8 млн кв. метров жилья в год, тогда как сейчас этот показатель достиг 3,45 млн кв. метров. Но несмотря на рост, возникли проблемы с процентными и ипотечными ставками, решение которых, по словам Минниханова, продолжается.

    Глава региона добавил, что он возглавляет комиссию Госсовета «Инфраструктура для жизни» и планирует обращаться за поддержкой к президенту для решения этих вопросов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана в Кремле.

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    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 01:54 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

    Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Между Москвой и Анкарой сейчас «нет конкретных договоренностей» относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

    Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

    По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

    Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

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    3 марта 2025, 13:33 • Новости дня
    Кремль заявил о нацеленности Лондона на продолжение конфликта на Украине

    Песков заявил, что обсуждаемое в Лондоне финансирование для Киева нацелено на продолжение конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждаемое на саммите в Лондоне увеличение финансирования для Украины направлено на продолжение боевых действий, а не на достижение мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что на саммите в Лондоне европейские лидеры рассматривали возможность увеличения финансовой поддержки Украины, передает ТАСС.

    « Это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий» – заявил Песков.

    Он также добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от того, какие мирные планы будут предложены и обсуждаться.

    Ранее премьер Британии Кир Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине.

    Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

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    3 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин похвалил качество автомобилей Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

    Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной», передает ТАСС.

    Aurus – это линейка представительских автомобилей, разработанных по заказу Минпромторга России с 2013 года. Проект нацелен как на замену парка служебных машин для госслужащих, так и на коммерческие продажи.

    В прошлом году Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    На встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой российский лидер подарил ему длинную версию автомобиля Aurus.

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    3 марта 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.

    Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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