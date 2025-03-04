Turkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, ЕС начнет усваивать уроки от президента США Дональда Трампа, вынуждая Европу к сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

Багчи считает, что Украина нуждается в американской поддержке, чтобы продолжать конфликт.

Он предполагает, что новое германское правительство, которое, вероятно, будет сформировано к апрелю, не сможет отправить оружие на Украину.

Профессор также отмечает, что Британия, играя роль посредника между США и Европой, проявляет осторожность и избегает противодействия Вашингтону. Франция, обладающая ядерным оружием, также стремится его сохранить.

«Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон», – резюмирует Багчи, добавляя, что Европе придется сотрудничать с Россией после перемирия.

Ранее представитель Белого дома Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.