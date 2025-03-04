Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

Tекст: Антон Антонов

Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.