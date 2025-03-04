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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    33 комментария
    4 марта 2025, 01:54 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

    Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Между Москвой и Анкарой сейчас «нет конкретных договоренностей» относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

    Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

    По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

    Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    3 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
    Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

    Зацепин удостоен звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, говорится в документе. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    Он является автором музыки к более чем 100 фильмам. В 1970-х годах Зацепин написал несколько песен для Аллы Пугачевой, это ставшие шлягерами «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка» и другие. Песни маэстро в свой репертуар включали и другие известные исполнители и актеры: Валерий Ободзинский, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всего Зацепин написал более 300 песен.

    В начале февраля Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия.

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    1 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Турецкие курды согласилась на прекращение огня после призыва Оджалана

    Tекст: Александра Юдина

    Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о своем согласии на прекращение огня, следуя призыву заключенного лидера Абдуллаха Оджалана, и намерена соблюдать условия мира, сообщает A haber.

    РПК решила последовать призыву своего заключенного лидера Оджалана и объявить о прекращении огня, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что они согласны с призывом Оджалана и готовы соблюдать его условия.

    РПК объявила, что перемирие начинает действовать с 1 марта.

    Курдская организация также подчеркнула, что их согласие на перемирие будет действительным при условии ненападения на них.

    РПК подчеркнула важность участия Оджалана в разоружении, отметив, что только его руководство может сделать процесс успешным.

    Партия готова созвать партийный съезд по его желанию, но для этого необходимо обеспечить соответствующие условия безопасности. Лидер партии должен лично руководить съездом и процессом разоружения для достижения успеха.

    Несколько дней назад Оджалан обратился к членам организации с призывом сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние.

    В начале января турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии.

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    1 марта 2025, 16:28 • Новости дня
    Турция отправила Фидана в Лондон на встречу по Украине

    Глава МИД Турции намерен отправиться в Лондон на встречу по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан представит республику на встрече лидеров европейских стран в Лондоне, и подтвердит готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

    Источник в МИД Турции заявил. что Хакан Фидан представит страну на встрече по Украине, которая пройдет в Лондоне 2 марта. Он намерен подтвердить готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Фидан заявит, что Турция продолжает прикладывать усилия по прекращению конфликта путем установления справедливого и прочного мира. Он напомнит, что Анкара уже организовывала прямые переговоры между сторонами в марте 2022 года и готова вновь сыграть эту роль.

    Кроме того, Фидан собирается акцентировать внимание на важности обеспечения безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе, что должно стать общей целью всех участников предстоящего переговорного периода.

    Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, и конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету.

    Премьер Британии Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Между тем, самолет Airbus A319, используемый украинскими властями, прибыл в Лондон после неудачных переговоров Владимира Зеленского с президентом США.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    3 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья

    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья из-за высоких ставок ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок.

    Путин выразил мнение, что рынок жилья может ожидать небольшое сжатие из-за высоких ипотечных ставок, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что сжатие должно быть минимальным, чтобы не пришлось впоследствии предпринимать меры по восстановлению отрасли.

    Минниханов в свою очередь рассказал о текущих показателях ввода жилья в Татарстане. По его словам, в советское время в регионе вводилось до 1,8 млн кв. метров жилья в год, тогда как сейчас этот показатель достиг 3,45 млн кв. метров. Но несмотря на рост, возникли проблемы с процентными и ипотечными ставками, решение которых, по словам Минниханова, продолжается.

    Глава региона добавил, что он возглавляет комиссию Госсовета «Инфраструктура для жизни» и планирует обращаться за поддержкой к президенту для решения этих вопросов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана в Кремле.

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    3 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин похвалил качество автомобилей Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

    Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной», передает ТАСС.

    Aurus – это линейка представительских автомобилей, разработанных по заказу Минпромторга России с 2013 года. Проект нацелен как на замену парка служебных машин для госслужащих, так и на коммерческие продажи.

    В прошлом году Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    На встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой российский лидер подарил ему длинную версию автомобиля Aurus.

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    3 марта 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.

    Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    3 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин отметил благожелательное отношение к конфессиям в Татарстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за уважительное отношение к представителям различных конфессий, отметив, что в республике зарегистрировано наибольшее количество религиозных организаций в стране.

    На встрече в Кремле с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Путин отметил, что республика демонстрирует ровное и благожелательное отношение к представителям всех конфессий, передает ТАСС.

    «Да, точно, у вас это получается. Ровное и благожелательное отношение ко всем представителям», – подчеркнул глава государства.

    Минниханов в свою очередь сообщил, что в Татарстане поддерживаются все конфессии, включая староверов.

    Ранее Путин на встрече с Миннихановым заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья на фоне высоких ипотечных ставок. Он также оценил качество автомобиля Aurus, который произведен в Татарстане.

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    3 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин отметил рост несырьевого экспорта в Татарстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что доля несырьевого экспорта региона выросла почти вдвое.

    На встрече в Кремле Минниханов проинформировал Путина об экономическом развитии региона, передает РИА «Новости». Он сообщил, что с 2010 года обрабатывающая промышленность в Татарстане выросла на 10%, а доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта увеличилась почти вдвое.

    Путин подчеркнул важность этого достижения, отметив: «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель». Он добавил, что это свидетельствует о развитии экономики Татарстана не только за счет оборонной промышленности.

    Президент также отметил, что рост в несырьевом секторе является важным шагом в диверсификации экономики региона. «Да, я посмотрел, но это, можно сказать, за счет оборонной промышленности. Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза, – это все-таки серьезно», – заявил президент.

    Ранее Путин на встрече с Миннихановым заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок, а также оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

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    3 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Кремль опроверг сообщения о новых контактах Путина и Трампа

    Песков сообщил об отсутствии публичных контактов между Путиным и Трампом с февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Публичных контактов между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером с 12 февраля не было, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что с 12 февраля не зарегистрировано публичных контактов между президентами России и США, передает ТАСС.

    По его словам, с момента их телефонного разговора в этот день не было никаких взаимодействий, которые бы были преданы огласке.

    Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы в ходе телефонного разговора.

    СМИ пишут, что подготовка встречи Путина и Трампа активизировалась после их перепалки с Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме.

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    3 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Миннихановым в Кремле

    Песков сообщил о встрече Путина с главой Татарстана Миннихановым в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в понедельник в Кремле, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Татарстан является одним из крупнейших и значимых регионов России, демонстрируя высокие показатели во всех областях.

    «Всегда интересный разговор», – добавил он, характеризуя предстоящую встречу.

    Минниханов и Путин регулярно поддерживают связь и участвуют в совместных публичных мероприятиях.

    Последняя личная встреча Путина с Миннихановым состоялась в феврале 2024 года.

    Президент звонил Минниханову после атаки украинских беспилотников на Казань, подчеркнув важность постоянного диалога между руководством страны и главами регионов.

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    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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