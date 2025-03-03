Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.
Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.
Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.
В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.