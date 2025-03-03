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    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 12:33 • Новости дня

    Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.

    Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

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    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    @ KremlinRussia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    28 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин утвердил ратификацию конвенции по морскому навигационному оборудованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, регулирующей международное сотрудничество в сфере морского навигационного оборудования.

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщается в ТАСС. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, уже опубликован.

    В декабре 2024 года правительство РФ внесло конвенцию на ратификацию в Государственную думу. Конвенция направлена на объединение усилий различных структур, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования. Научно-экспертный совет Морской коллегии при правительстве рекомендовал скорейшую ратификацию.

    В пояснительной записке указано, что участие России в этой организации позволит избежать внесения поправок в конвенцию без учета российских интересов. На ближайшей генеральной ассамблее конвенции могут быть приняты обязательные для всех государств-членов поправки, что подчеркивает важность своевременной ратификации.

    Документ отмечает, что затягивание процесса ратификации создает предпосылки для потери влияния России при внесении изменений в конвенцию, поскольку поправки могут быть приняты без участия нашей страны.

    Бэкграунд (859 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецназа ВМФ и депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что принципы международного морского права оказались под угрозой из-за планов НАТО контролировать суда вне территориальных вод Балтики. Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер с российскими нефтепродуктами, что на Западе объясняют подозрением в причастности к повреждению электрокабеля на дне Балтийского моря. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов для использования европейских водных путей в военных целях.

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    1 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Турецкие курды согласилась на прекращение огня после призыва Оджалана

    Tекст: Александра Юдина

    Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о своем согласии на прекращение огня, следуя призыву заключенного лидера Абдуллаха Оджалана, и намерена соблюдать условия мира, сообщает A haber.

    РПК решила последовать призыву своего заключенного лидера Оджалана и объявить о прекращении огня, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что они согласны с призывом Оджалана и готовы соблюдать его условия.

    РПК объявила, что перемирие начинает действовать с 1 марта.

    Курдская организация также подчеркнула, что их согласие на перемирие будет действительным при условии ненападения на них.

    РПК подчеркнула важность участия Оджалана в разоружении, отметив, что только его руководство может сделать процесс успешным.

    Партия готова созвать партийный съезд по его желанию, но для этого необходимо обеспечить соответствующие условия безопасности. Лидер партии должен лично руководить съездом и процессом разоружения для достижения успеха.

    Несколько дней назад Оджалан обратился к членам организации с призывом сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние.

    В начале января турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии.

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    1 марта 2025, 16:28 • Новости дня
    Турция отправила Фидана в Лондон на встречу по Украине

    Глава МИД Турции намерен отправиться в Лондон на встречу по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан представит республику на встрече лидеров европейских стран в Лондоне, и подтвердит готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

    Источник в МИД Турции заявил. что Хакан Фидан представит страну на встрече по Украине, которая пройдет в Лондоне 2 марта. Он намерен подтвердить готовность Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Фидан заявит, что Турция продолжает прикладывать усилия по прекращению конфликта путем установления справедливого и прочного мира. Он напомнит, что Анкара уже организовывала прямые переговоры между сторонами в марте 2022 года и готова вновь сыграть эту роль.

    Кроме того, Фидан собирается акцентировать внимание на важности обеспечения безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе, что должно стать общей целью всех участников предстоящего переговорного периода.

    Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, и конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету.

    Премьер Британии Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Между тем, самолет Airbus A319, используемый украинскими властями, прибыл в Лондон после неудачных переговоров Владимира Зеленского с президентом США.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    28 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кобзев передал Путину скульптуру бойца спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту России Владимиру Путину скульптуру бойца спецоперации, изготовленную в честь Эдуарда Дьяконова, погибшего в Мариуполе.

    Кобзев передал президенту России Владимиру Путину статуэтку в виде бойца спецоперации, выполненную по заказу матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова, передает РИА «Новости». Дьяконов накрыл своим телом гранату, тем самым спасая жизни восьми сослуживцев.

    Во время встречи в Кремле Кобзев отметил, что в Иркутской области четыре участника спецоперации удостоены звания Героя Российской Федерации, а 1,7 тыс. человек награждены орденами Мужества и медалями. Губернатор подчеркнул, что статуэтка, переданная президенту, символизирует благодарность и уважение к подвигу Дьяконова.

    Кобзев также сообщил, что постоянно находится в контакте с матерью Дьяконова Ольгой Николаевной, которая активно участвует в общественной деятельности в регионе. Он добавил, что в Мариуполе открыт памятник герою, а в Иркутске планируют создать сквер и назвать школу и улицу в его честь.

    До этого Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Глава государства выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к Кобзеву.

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    28 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин получил письмо от столетнего ветерана с пожеланием победы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет, передал президенту Владимиру Путину письмо с поддержкой, отметив, что победа будет за Россией.

    Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Ветеран, которому в этом году исполнилось 100 лет, был приглашен на парад Победы. В письме он выразил уверенность в победе России.

    Кобзев отметил, что ветерану выполнилось 100 лет и что он будет участником парада в этом году. Передавая письмо, губернатор подчеркнул, что в нем содержатся слова поддержки, особенно последние фразы, написанные от души.

    После того, как Путин прочитал содержание письма, он отметил: «Ветеран по-другому и не может написать», процитировав слова: «Победа будет за нами».

    Вместе с письмом в конверте находились фотографии ветерана, на которых он запечатлен в Суворовском училище в окружении юных суворовцев. Президент отметил хорошее состояние ветерана, а Кобзев добавил, что он был десантником и совершил 47 прыжков, а также отработал 50 лет у станка и имеет орден Трудового Красного Знамени.

    Путин попросил передать привет ветерану, что губернатор пообещал сделать, добавив, что слова благодарности ветерана важны и что он будет почетным гостем на параде в мае.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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    28 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин поддержал переизбрание Кобзева губернатором Иркутской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку и пожелал успехов Игорю Кобзеву на выборах губернатора Иркутской области.

    Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах, передает ТАСС.

    На встрече, говоря о выборах, Путин задал Кобзеву вопрос: «Готовы к следующим выборам?». Губернатор ответил: «Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя». В ответ Путин пожелал Кобзеву успехов, сказав: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам».

    Единый день голосования в России назначен на 14 сентября. В этот день помимо выбора губернатора Иркутской области, будут также избраны руководители 18 регионов и законодательные собрания 11 субъектов Федерации.

    Ранее Путин выразил поддержку губернатору Камчатки Владимиру Солодову в его решении идти на второй срок, также он поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, и отметил стабильную работу главы Брянской области Александра Богомаза, пожелав ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

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    3 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Миннихановым в Кремле

    Песков сообщил о встрече Путина с главой Татарстана Миннихановым в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в понедельник в Кремле, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Татарстан является одним из крупнейших и значимых регионов России, демонстрируя высокие показатели во всех областях.

    «Всегда интересный разговор», – добавил он, характеризуя предстоящую встречу.

    Минниханов и Путин регулярно поддерживают связь и участвуют в совместных публичных мероприятиях.

    Последняя личная встреча Путина с Миннихановым состоялась в феврале 2024 года.

    Президент звонил Минниханову после атаки украинских беспилотников на Казань, подчеркнув важность постоянного диалога между руководством страны и главами регионов.

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