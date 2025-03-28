Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Экс-губернатор Оренбургской области Паслер расплакался на представлении Солнцева
Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался и попросил прощения на церемонии представления нового руководителя региона Евгения Солнцева.
Паслер эмоционально выступил на церемонии представления нового временно исполняющего обязанности губернатора Солнцева, передает РИА «Новости».
Во время своей речи Паслер отметил достижения властей за шесть лет его руководства и выразил благодарность жителям Оренбуржья за их труд и поддержку.
Выступление Паслера было полно эмоций: он запнулся, справляясь со слезами, и попросил воды, чтобы продолжить. После чего публично извинился перед всеми, кого мог обидеть или чьи дела не успел завершить.
Церемония представления нового руководителя региона, Евгения Солнцева, проходила в присутствии полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.
Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию».