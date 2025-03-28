Разрозненные группы ВСУ остались на окраине Гоголевки

Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

Tекст: Антон Антонов

«Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

