Прокуратура начала проверку «снятия стресса» собаками в ТЦ Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Проверку начала Бутырская межрайонная прокуратура, указала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Очевидцы заявляют, что в зоне «терапии пушистиками» дети и взрослые целый день проводят время с щенками мальтипу, отсутствуют документы и информация о прививках у собак, пишет «Москва 24».

По словам очевидцев, щенки свободно испражняются, что создает антисанитарные условия, дети могут брать это в руки и в рот, а собаки сильно пахнут. Вода для щенков отсутствует в свободном доступе.

При этом в администрации торгового центра заявляют, что у них работает профессиональный кинолог, а у щенков есть четкий график отдыха и все необходимые документы.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными по итогам надзорных мероприятий. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

В феврале столичные правоохранители изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей, животное передали в реабилитационный центр диких животных.