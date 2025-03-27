Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Прокуратура начала проверку «снятия стресса» собаками в ТЦ Москвы
Жалобы посетителей на условия содержания щенков в торговом центре Москвы «РИО», куда посетителей привлекали «терапией пушистиками», побудило прокуратуру провести проверку.
Проверку начала Бутырская межрайонная прокуратура, указала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
Очевидцы заявляют, что в зоне «терапии пушистиками» дети и взрослые целый день проводят время с щенками мальтипу, отсутствуют документы и информация о прививках у собак, пишет «Москва 24».
По словам очевидцев, щенки свободно испражняются, что создает антисанитарные условия, дети могут брать это в руки и в рот, а собаки сильно пахнут. Вода для щенков отсутствует в свободном доступе.
При этом в администрации торгового центра заявляют, что у них работает профессиональный кинолог, а у щенков есть четкий график отдыха и все необходимые документы.
Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными по итогам надзорных мероприятий. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
В феврале столичные правоохранители изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей, животное передали в реабилитационный центр диких животных.