Путину рассказали о росте производства яблок в Кабардино-Балкарии

Эксперт указал на растущую роль Кубани на мировом рынке пшеницы

Депутат Матвейчев: Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России

Tекст: Олег Исайченко

«Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся субъектов России. Например, при нынешних темпах строительства столица региона скоро войдет в пятерку самых населенных городов страны», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Кубань находится в лидерах по привлечению инвестиций в агрокомплекс, промышленное производство, туризм. Здесь открывается огромное количество крупных предприятий, а также объектов среднего и малого предпринимательства», – подчеркнул парламентарий.

«Рекордные урожаи, высокая степень технологизации сельского хозяйства и растущая роль Кубани на мировом рынке пшеницы – большая часть этих успехов достигнута при нынешнем губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. Сегодня край по праву может считаться гарантом продовольственной безопасности России», – указал депутат.

По мнению депутата, достижения Кубани позволяют высоко оценить перспективы региона в условиях экологических вызовов и геополитического давления. При этом властям регионам важно поддерживать прямую коммуникацию с жителями края, о чем отдельно сказал президент России.

«Эта работа приоритетна не только в преддверии выборов, но и после них. Кондратьеву предстоят интенсивные поездки, общение с электоратом для расширения осведомленности о насущных проблемах кубанцев», – перечислил собеседник.

«Важно и то, как власти региона относятся к участникам СВО. Построен один из крупнейших в России реабилитационных центров с новейшим оборудованием. Для бойцов действует более 20 мер поддержки. По поручению президента 340 участков земли получили Герои России или обладатели орденов за заслуги в ходе спецоперации, а также семьи погибших при выполнении боевых задач», – резюмировал Матвейчев.

В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона доложил, что бюджет региона за 10 лет вырос со 190 до 566 млрд рублей.

По его словам, по питьевому молоку регион держит первое место в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, мясу, яйцам, птице. За пять лет площади виноградников увеличились на 6,5 тыс. гектаров. Национальный центр зерна им. Лукьяненко губернатор назвал предметом гордости, поскольку 100% посевов пшеницы, риса и сои на Кубани – это семена отечественной селекции.

«Объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз, это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей введены были в эксплуатацию», – подчеркнул он. Отдельно губернатор акцентировал внимание на том, что в крае проектируются 17 очистных сооружений на побережье.

В завершение он попросил Путина поддержать свое выдвижение на новый губернаторский срок.

«Вениамин Иванович, край очень большой, он разнообразный, вопросов много, проблем много. Очень многое сделано за последние годы, я это вижу, это очевидная вещь. Но при таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания», – ответил глава государства. «А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи», – ответил президент.