В офисе Зеленского заявили о перерыве в переговорах с США в Саудовской Аравии

  • Новость часаРоссийская делегация прибыла в Эр-Рияд для консультаций с США
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    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
    Политолог: Перфораманс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    СМИ: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    В США поделились ожиданиями от переговоров с Россией в Эр-Рияде
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже (фото)
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    23 марта 2025, 22:06 • Новости дня

    В офисе Зеленского заявили о перерыве в переговорах с США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии не завершились, делегации ушли на перерыв, сообщил источник в офисе Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ заявил, что после перерыва консультации продолжатся, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что переговоры украинской делегации с представителями США в Эр-Рияде завершились, украинская делегация покинула зал для переговоров.

    23 марта 2025, 14:00 • Новости дня
    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

    Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перфораманса посла Канады в Петербурге

    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    @ Dr. Sarah Taylor

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правящий класс Канады испытывает симпатию к нацистам. Поэтому для канадских политиков уравнивание жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – абсолютная норма, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты.

    «Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

    «Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

    «Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

    Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

    В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

    Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

    Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».

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    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    23 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов

    КП: Перед смертью вдова Андрея Миронова потеряла зрение и слух

    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась в хосписе, перед смертью похудела до 30 килограммов, она потеряла зрение и слух, сообщают СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», злокачественное заболевание системы крови у вдовы Андрея Миронова выявили в Германии несколько лет назад. Недавно ей присвоили паллиативный статус, последние дни жизни она провела в хосписе.

    «Голубкина перед смертью похудела до 30 килограммов. Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями. Из-за недуга пенсионерка лишилась всех волос», – пишет издание.

    Ее подруга, продюсер Наталья Иванова, которая долго общалась с Голубкиной, пояснила, что в хоспис народную артистку перевели во второй половине января по решению дочери, пишет «Московский комсомолец».

    Иванова сообщила, что Голубкина «болела перманентно», ежегодно посещала Германию для лечения. В последние годы Голубкина жила «в пансионате «Сосны» на Николиной горе».

    «И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года – в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», – рассказала Иванова.

    Позднее Ивановой не удавалось дозвониться до Голубкиной или ее сиделок. «А потом через других людей я узнала, что Маша, дочь, ее изолировала от всех нас по своим каким-то соображениям», – сказала она.

    Напомним, Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», скончалась  в субботу на 82-м году жизни. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году. Состояла в браке с актером театра и кино Андреем Мироновым.

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    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным
    @ Michael Runkel/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наташа Рей, осужденная во Франции за клевету после заявлений о прошлом Брижит Макрон, подала иск в Европейский суд по правам человека, утверждая о нарушении ее прав, включая статьи 6 и 13 Европейской конвенции, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Как сообщает РИА «Новости», французская журналистка Наташа Рей, осужденная за свои высказывания о супруге президента Франции Эммануэля Макрона, подала иск в Европейский суд по правам человека. Данглеан заявил, что иск был направлен в субботу. В нем журналистка обжалует приговор, утверждая, что не произносила заявлений, в которых ее обвиняют.

    Адвокат отметил, что жалоба против Франции основывается на нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. Данглеан подчеркнул, что Апелляционный суд Кана признал Наташу Рей виновной в клевете, однако она оспаривает это решение, считая его несправедливым.

    Ранее против Рей были поданы два иска после ее расследования о прошлом Брижит Макрон. Первый иск был подан самой Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа. Второй был инициирован Жаном-Луи и Катрин Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон по первому браку, которые проживают в Нормандии. Оба иска касались обвинений в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская журналистка Наташа Рэй решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ. Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, выразив интерес к русской культуре и политике.

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    23 марта 2025, 19:26 • Новости дня
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже

    Tекст: Ольга Иванова

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже.

    Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области и разместил видеозапись, подтверждающую его нахождение в Судже, где он занимался порчей имущества. Блогер оставит на стенах домов граффити с провакационными надписями, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Хинштейн заявил: «То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале». По словам Хинштейна, в действиях Апачева усматриваются как минимум три состава административного правонарушения, включая вандализм.

    «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага», – написал Хинштейн.

    Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта. Хинштейн добавил, что все материалы по делу будут переданы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.


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    23 марта 2025, 11:47 • Новости дня
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    @ Teun Voeten/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине усилилась необходимость принятия закона о праве на ношение оружия после начала СВО, так как страна стала крупнейшим импортером оружия, пишет The Times.

    На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

    Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.

    Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.


    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 18:31 • Новости дня
    ABC: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    ABC: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.

    Телеканал сообщил, что статус совместно управляемого логистического центра в Жешуве теперь неясен, передает РИА «Новости». «Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», – говорится в сообщении.

    Кроме того, ABC сообщает, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Коментарии (5)
    23 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.

    Европа должна заранее подготовить план действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, сообщает РБК. Премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что нельзя ждать заключения сделки и только потом думать, что делать. «Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: »Хорошо« и начать чесать головы», – сказад Стармер.

    По мнению премьера, Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, поскольку он не доверяет президенту Владимиру Путину. Стармер выразил уверенность, что без мер безопасности соглашение будет нарушено. Также премьер отметил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, подчеркнув, что Трамп стремится к миру и предан НАТО.

    Стармер заявил, что пора перейти от обсуждений к конкретным действиям по укреплению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны предложили отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки, чтобы стабилизировать ситуацию. Британия и Европейский союз намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Британия не играет роли в переговорах по Украине и не может предъявлять требования России.

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    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

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    23 марта 2025, 17:05 • Новости дня
    Балицкий: Удар по энергообъекту в Запорожской области показал неготовность Киева к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Артиллерийский удар по энергообъекту в Запорожской области подчеркнул нежелание киевского режима идти на мирные инициативы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что Киев не готов к мирным инициативам, поскольку не перестает атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Он подчеркнул, что удары по энергообъектам со стороны киевского режима доказывают его террористическую природу и недоговороспособность, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные действия свидетельствуют о склонности украинских властей к постоянным провокациям и неспособности к конструктивному диалогу. «Видно, что там правят неуправляемые боевики», – заявил губернатор.

    В воскресенье замгубернатора региона Антон Тицкий сообщил, что в результате артиллерийского обстрела электроподстанции в Пологах Запорожской области без электричества остались жители города и нескольких районных сел.

    Ранее мэр города Константин Тистол сообщил, что в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

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    23 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ

    Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года

    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.

    В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

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    23 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России сообщил, что дропперы, участвующие в обналичивании похищенных у россиян денег, различаются как по функционалу (заливщик, транзитник и обнальщик), так и по степени осознания своей роли в мошеннических схемах.

    Банк России представил классификацию дропперов – посредников, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян. Дропперы делятся на три основных типа: заливщики, транзитники и обнальщики, передает РИА «Новости».

    Заливщики получают денежные суммы от курьеров и «заливают» их через банкоматы на счета и карты. Транзитники занимаются переводом денег, полученных на карту, на указанные куратором реквизиты. Обнальщики получают деньги, снимают их с банкоматов и либо передают их другим курьерам, либо сами перевозят их в другие регионы для продолжения цепочки вывода средств.

    Центральный банк также выделяет дропперов на разводных и неразводных. Разводные – это те, кого вовлекают в махинации без их ведома. Неразводные – осознанно занимаются дропперством, целенаправленно приходя к этой деятельности.

    5 марта президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тысяч, что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

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