Китайские ученые предложили сделать Тибет новым аграрным регионом

Ученые в Китае предложили развитие сельского хозяйства в Тибете из-за климата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет ТАСС, группа ученых в Китае предложила превратить Тибетское нагорье в новый важный аграрный регион. Это предложение связано с ускоряющимися изменениями мирового климата, которые могут негативно отразиться на традиционных сельскохозяйственных зонах.

Специалисты из Национального климатического центра в Пекине предупреждают о рисках для мирового сельского хозяйства, включая исчезновение тропических лесов Амазонии, нарушения течений в Атлантическом океане и таяние полярных ледяных шапок. По их мнению, это может дестабилизировать сельхозпроизводство в ближайшие десятилетия.

Руководитель группы NCC Ма Лицзюань заявила, что климатические изменения могут привести к экстремальным погодным условиям, повысить уровень моря и сделать некоторые регионы непригодными для жизни. Тибетское нагорье, по ее словам, критически важно для экологической безопасности Китая и Азии.

Она добавила, что уникальные природные и социально-экономические условия Тибета позволяют развивать сельское хозяйство, специфичное для плато, и что возможно превращение этого региона в будущую житницу Китая.

NCC, действующий при метеорологическом управлении Китая, – ведущее ведомство КНР по исследованиям и мониторингу в сфере климата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая одобрили строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете.