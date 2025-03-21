Лидер оппозиции Британии возложил на парламент страны ответственность за отправку войск на Украину

Оппозиция требует парламентского обсуждения вопроса размещения британских войск на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос размещения британских войск на Украине должен быть рассмотрен парламентом Британии, сообщила глава оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в интервью телеканалу GB News, передает ТАСС.

Бэйднок подчеркнула, что на Украине «в идеале не должно быть британских военных». Она задала несколько ключевых вопросов: будет ли поддержка США, сколько военнослужащих будет задействовано и каковы будут последствия возможных нападений на них. Основная забота Бэйднок – безопасность британских военнослужащих и обязательства перед ними.

По мнению Бэйднок, голосование в Палате общин поможет депутатам лучше понять роль Британии в возможной миротворческой миссии на Украине и ограничит правительство в его действиях. Это заявление было сделано на фоне встречи военных представителей стран «коалиции желающих», прошедшей 20 марта в Лондоне. На ней обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция планируют создать «миротворческий корпус» численностью от 10 до 30 тыс. военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине. Предполагается, что истребители ВВС Британии могли бы патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск НАТО на Украине рассматривается Москвой как угроза безопасности, и подчеркнул, что Россия не примет этого при любых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину, обсуждение деталей которых запланировано на следующей неделе сообщил представитель премьер-министра Кира Стармера.

Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.