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Вице-губернатор Петербурга пригрозил фитнес-клубу уголовным делом за запрет бикини
Вице-губернатор Петербурга пригрозил Fitness Plaza лишением лицензии за запрет бикини
Фитнес-клуб Fitness Plaza в Петербурге запретил женщинам плавать в бикини, сославшись на присутствие детей, за что вице-губернатор Игорь Потапенко пригрозил заведению уголовным делом и лишением лицензии.
Фитнес-клуб Fitness Plaza в Петербурге запретил посетительницам плавать в бассейне в бикини и микрокини, сославшись на наличие в зоне бассейна детей и соблюдение норм дресс-кода. Однако вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко назвал это нарушением закона и пригрозил клубу лишением лицензии и уголовным делом, передает РБК.
Вице-губернатор заявил, что такие действия фитнес-клуба являются «грубейшим нарушением, если не преступлением», и пообещал подать заявление в прокуратуру. Он подчеркнул, что навязывание подобных норм противоречит законам и традициям России. Потапенко также попросил предоставить конкретный адрес фитнес-клуба для перепроверки информации.
Администрация Fitness Plaza, в свою очередь, аргументировала запрет тем, что откровенные купальники могут вызвать дискомфорт у других клиентов, особенно в присутствии детей. Гендиректор фитнес-клуба Амрах Набили отверг обвинения в введении мусульманских норм и заявил о возможном судебном иске за разжигание межнациональной розни.
Клуб пояснил, что вместо бикини разрешены более закрытые варианты купальников, и подчеркнул, что бассейн не является курортом. Руководство клуба считает, что присутствие детей требует соблюдения более строгих норм дресс-кода.
Ранее Виталий Милонов предлагал запретить прогулки по общественным местам Петербурга в обнаженном виде, купальниках или с голым торсом.