Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
«Волонтеры Победы» провели массовую историческую игру
Международная историческая интеллектуальная игра «1 418» объединила свыше 80 тыс. участников из более 60 стран, которые продемонстрировали знания о Великой Отечественной войне в рамках подготовки к акции «Диктант Победы».
Игра «1 418» была проведена «Волонтерами Победы» совместно с партией «Единая Россия». Мероприятие стало подготовительным этапом к акции «Диктант Победы» и прошло в юбилейный пятый раз, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие более 80 тыс. человек из разных стран, которые смогли вспомнить события Великой Отечественной войны и подготовиться к акции.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что игра стала самой массовой интеллектуальной исторической онлайн-игрой, посвященной событиям Великой Отечественной войны, и побила рекорд, установленный в прошлом году. Игра проводилась на русском, английском, испанском и французском языках, что позволило присоединиться участникам из Австралии, Австрии, США и многих других стран.
Вопросы игры касались Второй мировой и Великой Отечественной войны, стратегических операций 1945 года, а также вклада России и стран СНГ в Победу. В командном зачете участвовали жители Белоруссии, Армении, Казахстана и других стран СНГ. Ведущим игр выступил актер Сергей Городничий.
Участники по всей России собирались в центрах подготовки добровольцев, чтобы присоединиться к событию. В частности, команды из различных областей и автономных округов проверяли свои знания. Дарья Полохова из Ханты-Мансийского автономного округа поделилась, что участие в игре вызвало у нее гордость за страну и желание сохранить память о героях.
Вопросы игры были основаны на архивных документах и прошли экспертизу историков. Участники отметили, что задания были сложными, требовали логики и знаний. Игры прошли в один день на четырех языках, а по итогам будут определены три лучшие команды, получившие призы.