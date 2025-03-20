Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Bloomberg, Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет после того, как Оттава осудила казнь четырех граждан, имеющих двойное гражданство, за преступления, связанные с наркотиками. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Оттава намерена продолжить взаимодействие с Пекином, стремясь к смягчению участи других канадцев, находящихся в аналогичной ситуации.

Китай в свою очередь защитил свою правовую систему. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила: «Мы относимся к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматриваем дела в соответствии с законом и законно защищаем права заинтересованных лиц и консульские права канадской стороны». Мао добавила, что Канада должна уважать дух закона и прекратить вмешательство в судебный суверенитет Китая.

Этот инцидент стал очередным препятствием в отношениях между Китаем и Канадой, которые остаются напряженными с 2018 года, когда Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере. Несмотря на освобождение Мэн в 2021 году и освобождение двух канадцев, заключенных в Китае, обе страны продолжают столкновения по различным вопросам, включая торговлю. В четверг Китай ввел пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные продукты в ответ на канадские торговые ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей; ранее также казнили мужчину за убийство восьми школьников ножом и казнили водителя, который наехал на людей в Чжухае.