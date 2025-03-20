Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет после того, как Оттава осудила казнь четырех канадских граждан, обвиненных в преступлениях, связанных с наркотиками, что усугубило напряжение между двумя странами.
Как сообщает Bloomberg, Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет после того, как Оттава осудила казнь четырех граждан, имеющих двойное гражданство, за преступления, связанные с наркотиками. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Оттава намерена продолжить взаимодействие с Пекином, стремясь к смягчению участи других канадцев, находящихся в аналогичной ситуации.
Китай в свою очередь защитил свою правовую систему. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила: «Мы относимся к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматриваем дела в соответствии с законом и законно защищаем права заинтересованных лиц и консульские права канадской стороны». Мао добавила, что Канада должна уважать дух закона и прекратить вмешательство в судебный суверенитет Китая.
Этот инцидент стал очередным препятствием в отношениях между Китаем и Канадой, которые остаются напряженными с 2018 года, когда Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере. Несмотря на освобождение Мэн в 2021 году и освобождение двух канадцев, заключенных в Китае, обе страны продолжают столкновения по различным вопросам, включая торговлю. В четверг Китай ввел пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные продукты в ответ на канадские торговые ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей; ранее также казнили мужчину за убийство восьми школьников ножом и казнили водителя, который наехал на людей в Чжухае.