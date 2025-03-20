Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
Выручка VK в 2024 году выросла на 23%
Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей
Выручка VK за 2024 год увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом и достигла 147,6 млрд рублей, при этом главным источником роста стала онлайн-реклама, сообщает пресс-служба VK.
По данным пресс-службы, выручка компании VK в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с предыдущим годом, составив 147,6 млрд рублей.
Основным драйвером роста стала выручка от онлайн-рекламы, показатели которой выросли на 20% до 96,1 млрд рублей.
Показатели подразделения VK Tech также продемонстрировали значительный рост: выручка увеличилась на 42% и составила 13,6 млрд рублей. Образовательные сервисы для детей показали наибольший прирост, увеличив выручку на 83% до 6,3 млрд рублей.
Пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK, а показатель time spent достиг 4,4 млрд минут в день. Время просмотра на платформе VK Видео увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом.
На 2025 год VK планирует сосредоточиться на долгосрочном росте и повышении рентабельности.
Компания объявила о возможной допэмиссии акций на 115 млрд рублей для сокращения долговых обязательств, что, по мнению аналитиков, положительно скажется на рентабельности за счет погашения наиболее дорогих долгов.