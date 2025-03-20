Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы, выручка компании VK в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с предыдущим годом, составив 147,6 млрд рублей.

Основным драйвером роста стала выручка от онлайн-рекламы, показатели которой выросли на 20% до 96,1 млрд рублей.

Показатели подразделения VK Tech также продемонстрировали значительный рост: выручка увеличилась на 42% и составила 13,6 млрд рублей. Образовательные сервисы для детей показали наибольший прирост, увеличив выручку на 83% до 6,3 млрд рублей.

Пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK, а показатель time spent достиг 4,4 млрд минут в день. Время просмотра на платформе VK Видео увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом.

На 2025 год VK планирует сосредоточиться на долгосрочном росте и повышении рентабельности.

Компания объявила о возможной допэмиссии акций на 115 млрд рублей для сокращения долговых обязательств, что, по мнению аналитиков, положительно скажется на рентабельности за счет погашения наиболее дорогих долгов.