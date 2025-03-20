Российские войска начали бои за контроль над Каменкой в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска начали активные боевые действия за контроль над населенным пунктом Каменка в Харьковской области, сообщает ТАСС. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, за последние несколько дней российские военные заняли высоты вблизи Каменки, что позволило им более эффективно наносить удары по позициям украинских сил.

Марочко уточнил, что после успешного форсирования реки Оскол и закрепления на новых позициях российские подразделения смогли развить успех на купянском направлении. Это позволило им взять под огневой контроль часть территории Каменки. По словам эксперта, это можно считать началом освободительных действий за данный населенный пункт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы укрепили позиции у населенного пункта Красный Первый, расположенного в Харьковской области. Сообщалось, что бойцы ВСУ заняли пустующие дома эвакуированных жителей под Харьковом. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что ВСУ уличили в массовых убийствах жителей Харьковской области.