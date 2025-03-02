Суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Суд в Кемерове смягчил приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восьмой кассационный суд в Кемерове смягчил наказание трем фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», передает ТАСС. Среди них экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и директор компании, проводившей реконструкцию ТРЦ, Никита Чередниченко. В материалах суда отмечено, что обвинительный приговор был изменен без изменения квалификации, однако в какой именно степени смягчено наказание, пока не разглашается.

Ранее, в декабре 2021 года, Центральный районный суд Кемерова приговорил Танзилю Комкову к 18 годам колонии строгого режима за получение взятки от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня» в размере 7 млн рублей. Эдуард Комков был осужден на 10 лет колонии строгого режима и получил штраф в размере 70 млн рублей. Никита Чередниченко также получил 15 лет строгого режима и штраф в размере 70,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кемерово смягчил приговор троим осужденным за пожар в торговом центре «Зимняя вишня», а также увеличил штраф бывшему владельцу комплекса, в результате чего совладелец Вишневский вышел на свободу досрочно.