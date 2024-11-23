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Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу досрочно
Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО
Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный за взятку для ввода здания с нарушениями, вышел на свободу условно-досрочно.
Вячеслав Вишневский, совладелец торгового центра «Зимняя вишня», осужденный в 2022 году за взятку, вышел на свободу условно-досрочно. Как сообщает РИА «Новости», адвокат Вишневского Вадим Трифонов заявил, что Кировский райсуд Томска принял решение об условно-досрочном освобождении его клиента. Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на это решение.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были дети.
Суд признал Вишневского виновным в даче взятки в размере 70 млн рублей экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии. В январе 2024 года наказание было смягчено до принудительных работ.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» были осуждены 15 человек. К настоящему моменту десять из них уже вышли на свободу. Среди них бывший начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин и экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок. Часть осужденных были освобождены по состоянию здоровья или условно-досрочно.
Напомним, Кемеровский облсуд освободил от наказания за халатность бывшего руководителя управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в связи с истечением срока давности.
Кроме того Областной суд Кемерово смягчил на два месяца приговор гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, техдиректору этой компании Георгию Соболеву и гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок.