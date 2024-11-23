Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу досрочно

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО

Tекст: Мария Иванова

Вячеслав Вишневский, совладелец торгового центра «Зимняя вишня», осужденный в 2022 году за взятку, вышел на свободу условно-досрочно. Как сообщает РИА «Новости», адвокат Вишневского Вадим Трифонов заявил, что Кировский райсуд Томска принял решение об условно-досрочном освобождении его клиента. Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на это решение.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были дети.

Суд признал Вишневского виновным в даче взятки в размере 70 млн рублей экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии. В январе 2024 года наказание было смягчено до принудительных работ.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» были осуждены 15 человек. К настоящему моменту десять из них уже вышли на свободу. Среди них бывший начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин и экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок. Часть осужденных были освобождены по состоянию здоровья или условно-досрочно.

Напомним, Кемеровский облсуд освободил от наказания за халатность бывшего руководителя управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в связи с истечением срока давности.

Кроме того Областной суд Кемерово смягчил на два месяца приговор гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, техдиректору этой компании Георгию Соболеву и гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок.