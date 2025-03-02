Бастрыкин заявил о поставках наиболее смертоносного оружия ВСУ из Европы и Канады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное вооружение из Великобритании, Канады и Германии ТАСС. Также, по его словам, в числе стран-поставщиков значатся Италия, Румыния, Эстония и другие. Бастрыкин отметил, что совместно с Министерством обороны РФ фиксируются факты поставок иностранного оружия и техники.

Бастрыкин подчеркнул, что из Европы поставляются такие виды вооружения, как крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Он также указал, что ВСУ получают беспилотные летательные аппараты, которые активно применяются как в боевых действиях, так и при атаках на гражданские объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за действия вооруженных сил Украины. Также Бастрыкин сообщил, что в ходе специальной военной операции вооруженные силы Украины атаковали 34 российских региона.