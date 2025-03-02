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Шейхи друзов подтвердили поддержку территориальной целостности Сирии
Шейхи друзской общины заявили о поддержке единства и суверенитета Сирии
Лидеры друзской общины Сирии выразили поддержку национальному единству и осудили нападения в Джарамане, призвав привлечь виновных к ответственности.
Старейшины друзской общины Сирии подтвердили свою приверженность национальному единству и территориальной целостности страны, передает ТАСС.
В заявлении, опубликованном в социальной сети, они подчеркнули свою роль как сирийских арабов, не нуждающихся в внешней защите, и выразили неприязнь к межконфессиональной розни. Шейхи призвали привлечь к ответственности виновных в недавнем инциденте в Джарамане, где были убиты два полицейских.
Ранее в Джарамане, пригороде столицы Сирии, сирийский спецназ блокировал местность, требуя от сил самообороны сложить оружие и выдать убийц сотрудников правоохранительных органов. Шейхи из провинции Эс-Сувейда выступили посредниками между правительственными силами и самообороной.
Член комитета гражданского действия Рабиа Мунзир сообщил Al Jazeera, что старейшины предпринимают усилия для снижения напряженности и планируют выдать зачинщиков перестрелки. Несмотря на это, в пригороде все еще слышны выстрелы и взрывы.
Полковник Хусам ат-Тахан, глава местного управления внутренних дел, подтвердил гибель двух полицейских в ходе перестрелки. Также сообщалось о нападении на полицейский участок, где несколько правоохранителей были разоружены и избиты.
Друзы представляют собой арабоязычную этноконфессиональную группу, проживающую в Сирии и других странах Ближнего Востока, включая Ливан, Израиль и Иорданию. Члены этой общины имеют право на службу в израильской армии и гражданские права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападений на друзов в Джарамана, а ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не хочет быть ареной для геополитических конфликтов внешних игроков, и выразил обеспокоенность возможными междоусобицами в стране.
Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о российских базах в Сирии.