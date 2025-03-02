Шейхи друзов подтвердили поддержку территориальной целостности Сирии

Шейхи друзской общины заявили о поддержке единства и суверенитета Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Старейшины друзской общины Сирии подтвердили свою приверженность национальному единству и территориальной целостности страны, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном в социальной сети, они подчеркнули свою роль как сирийских арабов, не нуждающихся в внешней защите, и выразили неприязнь к межконфессиональной розни. Шейхи призвали привлечь к ответственности виновных в недавнем инциденте в Джарамане, где были убиты два полицейских.

Ранее в Джарамане, пригороде столицы Сирии, сирийский спецназ блокировал местность, требуя от сил самообороны сложить оружие и выдать убийц сотрудников правоохранительных органов. Шейхи из провинции Эс-Сувейда выступили посредниками между правительственными силами и самообороной.

Член комитета гражданского действия Рабиа Мунзир сообщил Al Jazeera, что старейшины предпринимают усилия для снижения напряженности и планируют выдать зачинщиков перестрелки. Несмотря на это, в пригороде все еще слышны выстрелы и взрывы.

Полковник Хусам ат-Тахан, глава местного управления внутренних дел, подтвердил гибель двух полицейских в ходе перестрелки. Также сообщалось о нападении на полицейский участок, где несколько правоохранителей были разоружены и избиты.

Друзы представляют собой арабоязычную этноконфессиональную группу, проживающую в Сирии и других странах Ближнего Востока, включая Ливан, Израиль и Иорданию. Члены этой общины имеют право на службу в израильской армии и гражданские права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападений на друзов в Джарамана, а ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не хочет быть ареной для геополитических конфликтов внешних игроков, и выразил обеспокоенность возможными междоусобицами в стране.

Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о российских базах в Сирии.