В Казани стартовал семинар по поиску пропавших участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Семинар-практикум, посвященный поиску пропавших без вести участников специальной военной операции, начался в Казани 19 марта и продлится до 21 марта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии участвуют более 100 представителей Ассоциации ветеранов СВО со всей России. Организаторами являются Ассоциация ветеранов СВО и Поисковое движение России. Основное внимание семинара сосредоточено на обучении ветеранов методам ДНК-идентификации, восстановлению имен бойцов и оказанию помощи семьям пропавших.

Участников семинара приветствовали главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, временно исполняющий должность директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова, руководитель Всероссийского информационно-поискового центра Александр Коноплев и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан генерал-лейтенант Владимир Майстренко. Они отметили важность работы в области восстановления имен пропавших без вести.

Виктор Демидов подчеркнул высокую социальную значимость работы по восстановлению имен, заявив: «Вы патриоты своего Отечества... вызывает уважение ваша подвижническая деятельность по восстановлению и поиску наших пропавших без вести и погибших военных товарищей». Андрей Таранов выразил благодарность за усилия по увековечению памяти героев. Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что работа по поиску пропавших без вести – это дело чести.

В рамках мероприятия участники изучают основы ориентирования на местности, тактической медицины и техники безопасности, а также посещают молекулярно-генетическую лабораторию Всероссийского информационно-поискового центра, чтобы на практике изучить процесс идентификации останков. Лаборатория в Казани, созданная в 2022 году, с помощью современных методик восстанавливает имена бойцов Великой Отечественной войны и участников спецоперации.