Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.15 комментариев
Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России из-за обстрелов ВСУ
Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России на фоне обстрелов ВСУ
В прошлом году число террористических преступлений в России увеличилось в полтора раза из-за обстрелов ВСУ и атак дронов на мирные территории.
Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где присутствовал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Краснов отметил, что рост числа преступлений террористической направленности прежде всего обусловлен непрекращающимися обстрелами и атаками беспилотных воздушных судов, которые нацелены на жилые дома и промышленные объекты.
Президент России Владимир Путин отмечал на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.