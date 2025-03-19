Депутаты «Единой России» прокомментировали разговор Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале указал, что это самый продолжительный разговор между лидерами России и США в истории. Он отметил, что обсуждались как украинский кризис, так и двусторонние отношения и глобальная безопасность.

Ревенко подчеркнул, что США демонстрируют готовность учитывать интересы России, и обе стороны видят потенциал в улучшении отношений. Кроме того, Путин донес до Трампа необходимость контроля за прекращением мобилизации на Украине и поставками военной помощи Киеву. Депутат назвал это сигналом готовности к мирному решению.

Зампред комитета Госдумы Евгений Попов заявил, что Россия стремится к прочному миру, в отличие от США, которые хотят немедленного перемирия. Он подчеркнул, что российская сторона не меняет своих позиций, и главной целью остается обеспечение безопасности РФ.

«Мы не испытываем никаких иллюзий, понимаем, что это долгий и сложный процесс. Как мне кажется, разница концепций Соединенных Штатов и России заключается в том, что США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у нас же – справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на десятилетия», – приводит его слова Telegram-канале фракции «Единая Россия».

Парламентарий, говоря о российско-американских отношениях, добавил: «В данном случае пока мы видим прогресс и видим, что стороны разговаривают». «Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился», – констатировал Попов.

Депутат Александр Якубовский в своем Telegram-канале подчеркнул важность устранения причин конфликта, а не только его последствий. По его словам, США понимают реалии на земле и прислушиваются к российской позиции. Он добавил, что переговоры – это долгий процесс, но прогресс уже виден.

«Нужен прочный мир, устойчивый к шантажу третьесортного комика, и обе стороны едины в вопросе его необходимости. Новая Администрация Штатов, в отличие от деградирующей Европы, понимает реалии, сложившиеся на земле, и прислушивается к российской позиции, поэтому вопрос о передышке для нелюдей из ВСУ, под названием «немедленное перемирие», очевидно снят с повестки», – заявил Якубовский.

По его словам, «сложилось четкое ощущение, что вопрос нацистского киевского режима и борьбы с ним, отнюдь не основной в повестке разговора». «Безопасность во всем мире, в его самых «горячих регионах», совместные экономические проекты – отнюдь не украинский конфликт, что по сути уже фиксирует провал задач по нанесению поражения России, провал украинского проекта», – уточнил Якубовский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и американская стороны в скором времени договорятся о следующих контактах и о составе переговорных делегаций.