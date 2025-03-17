В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.2 комментария
Рогов: Российские войска взяли восток села Вольное поле на границе с ДНР
Российские войска продвинулись к селу Вольное поле на границе ДНР и Запорожья, взяв под контроль его восточную часть, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Рогов отметил, что российские силы совершили рывок из Привольного в Вольное поле, и сейчас уверенно контролируют восточную часть села, передает ТАСС. «Наши войска сделали рывок из Привольного в Вольное поле, зашли на окраины села, сейчас под их уверенным контролем находится восточная часть населенного пункта, инициатива в наших руках», – заявил он.
Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север.