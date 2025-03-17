В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.2 комментария
Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР
ВСУ перебросили резервы из Курской области на красноармейское направление в ДНР
Большинство резервов Вооруженных сил Украины переброшены из Курской области на красноармейское направление, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
Большинство резервов Вооруженных сил Украины с курского направления переместили под Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС. Денис Пушилин, глава ДНР, заявил об этом в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что ситуация на данном направлении остается напряженной.
Пушилин отметил, что, несмотря на попытки противника провести контратаки, подразделения Вооруженных сил РФ успешно стабилизируют обстановку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с курского направления в Донецкую Народную Республику, подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с курского на южнодонецкое направление, а российские силы уничтожили взвод ВСУ под Красноармейском.