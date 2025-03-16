Число жертв пожара в Северной Македонии достигло 59

В Северной Македонии при пожаре в Кочани погибли 59 человек и 155 пострадали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, число погибших в результате пожара на концерте в городе Кочани в Северной Македонии увеличилось до 59 человек. Из них 35 уже опознаны. По словам министра внутренних дел республики Панче Тошковски, на данный момент объявлен розыск четырех человек.

Также министр отметил, что погибший на месте сотрудник полиции выполнял служебные обязанности по контролю за присутствием несовершеннолетних согласно плану. В пожаре пострадали 155 человек, которые сейчас находятся в различных больницах по всей стране.

Министерство экономики республики запросило документацию, необходимую для расследования инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски заявил, что причиной пожара на дискотеке «Пулс» в городе Кочани стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.