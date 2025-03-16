ВС России подошли на 7 км к Купянску для окружения украинских войск

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные начинают окружение Купянска в Харьковской области, сообщает ТАСС. Ганчев отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются восточнее на левом берегу. Целью является взятие города в окружение и зачистка от украинских подразделений.

«Наши войска закрепляются на северной и восточной территориях от Купянска, они расширяют зону влияния для дальнейшего наступления», – заявил Ганчев. Он добавил, что до города остается около семи километров. Ганчев выразил уверенность, что ближайшие действия российской армии приведут к освобождению города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области, а затем взяли под контроль более километра берега реки Оскол, на фоне чего ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.