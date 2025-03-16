После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
Стало известно о готовящемся окружении армией России Купянска
ВС России подошли на 7 км к Купянску для окружения украинских войск
Российские войска продвигаются для окружения украинских сил в Купянске, до города остается менее 7 км, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
По его словам, российские военные начинают окружение Купянска в Харьковской области, сообщает ТАСС. Ганчев отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются восточнее на левом берегу. Целью является взятие города в окружение и зачистка от украинских подразделений.
«Наши войска закрепляются на северной и восточной территориях от Купянска, они расширяют зону влияния для дальнейшего наступления», – заявил Ганчев. Он добавил, что до города остается около семи километров. Ганчев выразил уверенность, что ближайшие действия российской армии приведут к освобождению города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области, а затем взяли под контроль более километра берега реки Оскол, на фоне чего ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.